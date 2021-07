“Uno tiene que estar donde lo quieran”: James Rodríguez no sabe dónde jugará

En diálogo con sus seguidores de Twitch, el mediocampista colombiano James Rodríguez dejó en el aire su continuidad en el Everton tras la partida del entrenador italiano Carlo Ancelotti, técnico que lo llevó al conjunto ‘toffee’.

Ante la llegada del español Rafael Benítez al banquillo del Everton, el jugador no sabe si será titular como lo fue con Ancelotti, por lo que no tiene claro si su futuro inmediato está en la Premier League.

Las preguntas sobre este tema fueron recurrentes en su diálogo con sus fans. Por esta razón, el colombiano respondió.

“Me están preguntando mucho que en donde voy a jugar. No sé, la verdad es un tema complicado, vamos a ver. No sé qué va a pasar”, dijo.

De igual forma, mencionó que “no sé a dónde voy a ir, a donde me quieran, uno tiene que estar donde lo quieran a uno”. Además, dijo que la liga italiana es una buena opción para su carrera.

James #Rodríguez on his #Twitch:



"I would like to play wherever they want me. I've already played in all leagues; I miss 🇮🇹 . It would be a good option."pic.twitter.com/DClkWEzVw8