La Selección no puede estar sin nuestro mayor talento: Iván Córdoba sobre James

En su paso por La Hora del Regreso, el actual director deportivo y copropietario del Venezia FC de Italia, habló sobre su nuevo libro autobiográfico ‘Retrato de un Luchador’, la polémica ausencia del jugador del Everton y su sueño de ser un dirigente del fútbol colombiano.

Este nuevo trabajo destaca aspectos relevantes sobre cómo fue su llegada al profesionalismo y los obstáculos que enfrentó en su batalla por dignificar la profesión de los futbolistas y por ganarse su lugar dentro de la Selección Colombia.

"En este libro las personas van a encontrar historias de camerino, las situaciones del porqué no era tenido en cuenta para estar en la Selección Colombia, lo que se vivía en Copa América y las ilusiones de un niño que quería ser futbolista", comentó.

Por otra parte, consultado por su opinión sobre la presunta rencilla que existe entre James Rodríguez y el director técnico del combinado nacional, aseguró que "la mayor perjudica es la Selección Colombia".

"Confío mucho en el 'profe' Rueda, es una persona inteligente y de mentalidad muy abierta. Creo que es momento de recurrir a la comunicación, al diálogo. Nosotros no nos podemos permitir tener una selección donde no está nuestro mejor talento. Lo mejor que nos puede pasar es que ellos dos hablen. Lo mejor que nos pude pasar es tener a James para alcanzar la clasificación al mundial y ser protagonistas. También, lo mejor que le puede pasar a Rueda es sentir que tiene un equipo en óptimas condiciones que se pone el 'overall'", aseguró.

Además, aseguró que su papel como dirigente del Venezia FC lo está preparando para seguir su sueño de ser parte de la Federación Colombiana de Fútbol: "Es algo con lo que siempre he soñado y quiero seguirme preparando para ayudar a mi país, ahora no desde la cancha, sino desde otra perspectiva".