Valverde: "¿Griezmann? No sé si Suárez sabe algo, yo no"

Se refiere Valverde a unas declaraciones realizadas por el delantero uruguayo a un medio de su país, en las que aseguraba que se "enorgullecía" que el Barça fichara a jugadores de la calidad de Griezmann como en el pasado ocurrió con Dembélé o con Coutinho.



"Es un jugador que aporta muchísimo, lleva muchísimos años jugando a altísimo nivel, siempre peleando. Comanda arriba al Atlético y eso es fundamental. Bienvenido sea, porque no viene para quitarle el puesto a nadie sino con la ambición de querer ganar cosas importantes", dijo Luis Suárez sobre Griezmann.



Valverde comentó que desconoce la situación: "No tengo ninguna duda de que está hablando de una forma figurada, todos somos cuidadosos con las declaraciones que hacemos y también con los equipos contrarios".



El técnico azulgrana ha asegurado que a lo largo de la temporada "salen muchos nombres" que son "jugadores que están en otros clubes". "Te preguntan tantas veces, que a veces respondes de una manera y otras de otra diferente", ha insistido.