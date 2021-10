Venezuela 2-1 Ecuador: Otro resultado que se le dio a Colombia

La selección venezolana derrotó este domingo por 2-1 a Ecuador en la quinta jornada de las eliminatorias para Catar 2022, aplazada por la pandemia, que supuso el reencuentro de la Vinotinto con la victoria once meses después y que amargó el buen camino que llevaba la Tri hacia el mundial.



Los locales, llenos de dudas, con un seleccionador interino -Leonardo González- y sin su gran estrella, Yeferson Soteldo, baja de última hora, saltó a la cancha para enfrentarse a un rival que venía de ganar a Bolivia.



Más allá de los problemas acumulados durante las últimas jornadas, Venezuela estaba a quitarse el cartel de "Cenicienta" frente a una Tri que venía con hambre de victoria para consolidar su buena racha, lo que hizo de los primeros 45 minutos un duelo de ida y vuelta, con ocasiones para ambos equipos.

No obstante, fue la polémica la protagonista del primer gol, fruto de un riguroso penalti cometido por Adrián Martínez sobre Gonzalo Plata, que fue largamente revisado en el VAR por el arbitro uruguayo Andrés Cunha.



Enner Valencia lanzó desde los once metros un disparo duro, a media altura y a la izquierda del portero Wuilker Faríñez, que, pese a que adivinó la intención del ecuatoriano, fue incapaz de evitar el primer tanto del partido.



Tampoco bajó entonces los brazos la Vinotinto, que continuó buscando espacios a las espaldas de sus rivales. Su premio llegó en el minuto 45, cuando el hiperactivo Eduard Bello recibió un pase filtrado dentro del área y, casi en la línea de fondo, cedió el balón hacia atrás.



Allí lo encontró Darwin Machís, mucho más listo que la defensa ecuatoriana, que, en el centro del área chica, empujó el balón a las redes para regocijo de la escasa hinchada venezolana presente en el estadio.



Tras el paso por los vestuarios, la dinámica poco cambió, con una Venezuela que parecía ganar de manera progresiva el control del partido y los espacios.



Fruto de ese control llegó la gran sorpresa cuando, en el minuto 63, Bello lanzó una falta muy lejana desde el lado derecho que el arquero ecuatoriano no esperaba.



El portero Moisés Ramírez reaccionó tarde y mal para acabar convirtiéndose en el cómplice necesario de un tanto que pocos sospechaban.



Comenzó entonces una defensa en bloque de la Vinotinto en la que su arquero, Wuilker Faríñez, volvió a convertirse en el héroe de su equipo, tras no jugar la jornada anterior frente a Brasil.



Cerró el partido el seleccionador González introduciendo un central más de muchos centímetros, Jhon Chancellor, para, de ese modo, consolidar el resultado y que Venezuela se reencuentre con la victoria once meses después de ganar a Chile.



De este modo, Venezuela suma siete puntos y sigue última de grupo, mientras que Ecuador se mantiene tercera a la espera de lo que haga Uruguay, cuarto clasificado con los mismos puntos y un partido menos.