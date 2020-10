Video: Con una sonrisa, Ronaldinho Gaúcho anunció que tiene Coronavirus

El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho anunció este domingo que dio positivo por la COVID-19, después de realizarse la prueba para un evento en el que participaría en Belo Horizonte, y manifestó que se encuentra bien y sin síntomas.

"Estoy aquí desde ayer (sábado) en Belo Horizonte donde vine para hacer un evento. Hice los exámenes y di positivo para COVID. Estoy bien, asintomático. Vamos a tener que dejar el evento para luego y en breve estaremos juntos ahí. Un gran abrazo", declaró Ronaldinho en un corto vídeo publicado en sus redes sociales.

El exastro debería participar este fin de semana en un evento organizado por uno de sus patrocinadores en la capital del estado de Minas Gerais, donde deberá permanecer aislado en un hotel para cumplir la cuarentena obligatoria de recuperación.

El mes pasado, 'Dinho' visitó la ciudad para conocer las obras iniciadas para la construcción de la Arena MRV, el estadio propio del Atlético Mineiro, el equipo de Belo Horizonte en el que el exfutbolista fue figura.

El anuncio del positivo para COVID-19 del jugador se da justo a dos meses exactos de su retorno al país después de haber estado 171 días detenido en Asunción, la capital paraguaya, junto a su hermano y empresario Assis, acusados de haber ingresado a ese país con pasaportes falsos.

El exfutbolista había viajado a Asunción para prestar su imagen a un proyecto de asistencia médica gratuita a niños paraguayos organizado por una fundación presidida por la empresaria Dalia López, que se encuentra prófuga y bajo orden de captura internacional.

Las imputaciones de Ronaldinho y su hermano derivaron en procesamientos a una veintena de personas, entre ellas gestores y funcionarios de Migraciones y de la Dirección de Identificaciones de la Policía Nacional de Paraguay supuestamente vinculados a un negocio ilícito de manipulación de documentos.

Only Ronaldinho would announce that he tested positive for Covid-19 with a smile on his face



Wishing him a speedy recovery! pic.twitter.com/VXyejlqsYn