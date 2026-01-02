Pastor que usaba “aceite ungido” para presuntamente abusar de sus fieles fue enviado a la cárcel

Un juez de San Andrés envió preventivamente a prisión a John Jairo Leguia González, un pastor religioso señalado de presuntamente abusar a varias de sus feligreses por medio de falsos rituales de “sanación”.

Según la investigación, por medio de supuestos “ritos”, inducía a las mujeres a desnudarse para aplicarles “aceite ungido”, momento en el que aparentemente las coaccionaba para accederlas carnalmente.

“En medio del estado de indefensión en el que quedaban las víctimas que depositaban su confianza y creían en los consejos, el hombre presuntamente las persuadía y coaccionaba para someterlas sexualmente, con la idea de que todo hacía parte del rito”, precisó la Fiscalía.

Luego de las denuncias que fueron recibidas contra el pastor Leguia González, un fiscal del Centro Integral de Víctimas de Abuso Sexual de la Seccional San Andrés, presentó a Leguia ante un juez de control de garantías para imputarle cargos.

Ante la gravedad de las acusaciones contra el pastor, en contra de sus propios feligreses y por los delitos de acceso carnal agravado y acto sexual violento, el juez determinó enviar a prisión preventiva al pastor Leguia.

El señalado por agresión sexual no aceptó los cargos endilgados por la Fiscalía General de la Nación.

Escuche W Radio en vivo: