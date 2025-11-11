Activan alertas por presunto caso de abuso sexual a una menor de edad en el sur Bogotá

Bogotá

La Secretaría de Salud de Bogotá informó sobre la atención de un posible caso de abuso sexual a una niña de dos años en un jardín del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (Icbf) en la localidad de San Cristóbal en Bogotá.

“A uno de los hospitales de la red pública ingresó sobre las 2:00 de la tarde del 10 de noviembre de 2025 una menor procedente de un hogar del Icbf en compañía de la Policía. De inmediato, se activó ruta de atención para código blanco”, aseguraron desde la entidad de salud.

Sumado esto, desde la Secretaría de Salud indicaron que, desde el primer momento, se activaron todos los protocolos para la atención tanto de la menor como de la familia, incluyendo “acompañamiento a la familia en el marco de una atención integral”.

“Así mismo, se notificó y vinculó a las autoridades competentes para garantizar el bienestar físico y emocional de la menor”, agregaron.

Por su parte, el secretario de Salud, Gerson Bermont, rechazó los hechos.

“Rechazamos cualquier acto en contra de las niñas, niños y adolescentes. Todos los casos de violencia sexual son repudiables, el de hoy, atendido en nuestra red pública, nos entristece. Activamos el proceso integral de acompañamiento a la menor y su familia”, aseveró.

Entretanto, el coronel Norberto Caro, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que un docente de la institución alertó sobre los hechos.

“Una docente de una institución educativa alerta a la madre de la menor sobre la evidencia de un posible enrojecimiento de las partes íntimas de la menor. Esta situación alerta y activa el código blanco y la ruta de atención”, agregó el coronel.

