Condenan a docente que abusó sexualmente de la exseñorita Bogotá cuando tenía 12 años

W Radio conoció en primicia que el juez noveno del Circuito de Cali emitió sentido de fallo condenatorio contra el docente Farley José López Henao. Esto ocurrió tras hallarlo culpable del delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado cometido contra la exseñorita Bogotá, María Camila Correa Montalvo, cuando tenía 12 años, en mayo de 2008.

Lea más: Estos son los nombres de las personas que integran la terna para el cargo de contralor de Bogotá

Luego de 17 años se conoce el fallo de primera instancia contra el profesor que agredió a la víctima cuando se encontraba cursando el grado cuarto de primaria en el reconocido colegio de la capital del Valle del Cauca.

Le puede interesar Indígenas en la UPI La Rioja deberán desalojar por riesgos estructurales del lugar

Los hechos se presentaron en el mes de mayo del año 2008, cuando la exreina en esa época tenía tan solo 12 años de edad y se encontraba participando de la celebración de las fiestas patronales de la institución educativa a la que pertenecía.

La Fiscalía General de la Nación y la representación judicial de la víctima en cabeza del abogado Juan Felipe Criollo lograron demostrar que López Henao, aprovechándose de su condición de docente, le pidió a la menor que llevara unos materiales a un cuarto que se ubicaba detrás del teatro de la institución educativa, en donde la tomó del brazo y, luego de recostarla contra él, procedió a tocar sus partes íntimas.

Dos años después, en 2010, se inició el proceso penal en contra del docente por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

#PrimiciaW | El juez noveno del Circuito de Cali emitió sentido de fallo condenatorio contra el docente Farley José López Henao, tras hallarlo culpable de haber abusado sexualmente de la exseñorita Bogotá, María Camila Correa Montalvo, cuando tenía 12 años, en mayo de 2008. — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 6, 2025

Luego de un extenso juicio, fue condenado el profesor, al considerar que existieron suficientes pruebas que demostraron que la conducta punible sí se cometió.

El testimonio de la víctima, María Camila Correa Montalvo, fue considerado no solo como creíble, sino que, a pesar de los años transcurridos, logró demostrar su veracidad.

“Su declaración fue consistente y perduró en el tiempo, pues durante el mismo fueron palpables los sentimientos que la víctima mantuvo hasta su adultez, los cuales tuvieron su génesis en mayo de 2008, como consecuencia de los actos desplegados por el acusado”, detalló Criollo a W Radio.

Su testimonio, además, fue corroborado de manera periférica con otros testigos e indicios aportados por el ente acusador.

“En primer lugar, el testimonio de su progenitora, de sus amigas y de expertos adscritos al Instituto de Medicina Legal, demostró que la actitud y los sentimientos expresados por María Camila se debían a la experiencia traumática sufrida por cuenta del señor Farley López”, explicó el abogado de la víctima.

Otro de los argumentos del juez para condenar al exprofesor fue el indicio de soledad en el lugar donde ocurrió el abuso y el comportamiento que luego adoptó el docente con la entonces menor de edad.

Lea también: Protestas en Bogotá del 5 al 9 de noviembre: Bloqueos y rutas de las movilizaciones esta semana

El abogado Criollo aseguró en diálogo con W Radio que, “como apoderado de María Camila Correa Montalvo, exseñorita Bogotá, celebramos esta decisión por parte del juzgado en donde emite un sentido de fallo condenatorio en contra de una persona que abusó sexualmente de una menor de 14 años. María Camila, a pesar de esos vejámenes, llegó a ser señorita Bogotá y se destacó por sus calidades profesionales y personales”.

Agregó que “hoy en día, después de tantos años, la justicia llega, pero genera un pequeño alivio en el alma de María Camila y de su familia”.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

El monto de la sentencia se conocerá el 2 de febrero de 2026.