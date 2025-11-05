Protestas en Bogotá del 5 al 9 de noviembre: Bloqueos y rutas de las movilizaciones esta semana

Bogotá

Según mencionó la Alcaldía de Bogotá, desde el martes 5 al domingo 9 de noviembre, se adelantaran jornadas de manifestaciones que se desarrollarán en diversos puntos de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Gobierno acompañará estas jornadas mediante sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos.

¿Cómo serán las marchas y manifestaciones en Bogotá?

Las marchas y manifestaciones se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Miércoles 5 de noviembre 2025

7:00 a. m. - Manifestación de comerciantes en Tintal en Kennedy. Avenida Tintal o avenida Guayacanes con calle 59 sur.

Jueves 6 de noviembre 2025

10:00 a. m. - Evento cultural con reivindicaciones: Gran botatón artística “Mujeres con las botas bien puestas”Plaza de BolívarConvoca: MAFAPO, Fundación Rinconesarte Internacional y FRI

Viernes 7 de noviembre 2025

8:00 a. m. - Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración de los hechos luctuosos del Palacio de JusticiaPlaza de BolívarConvoca: Familiares Desaparecidos Palacio de Justicia

- Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración de los hechos luctuosos del Palacio de JusticiaPlaza de BolívarConvoca: Familiares Desaparecidos Palacio de Justicia 10:30 a. m. - Plantón: Por una búsqueda real, efectiva y justicia en casos de personas desaparecidas en ColombiaEstatua Jaime Garzón (Avenida La Esperanza con Carrera 40)Convoca: FAPEDES Colombia

Domingo 9 noviembre 2025

10:00 a. m. – Marcha nacional Petro no me representa Parque NacionalConvoca: Firmes Colombia

Es importante destacar que esto solo es una previsión, por lo que pueden surgir nuevas movilizaciones.

¿Cómo serán las afectaciones a la movilidad?

Aunque la Alcaldía no especificó los puntos en los que se pueda ver afectada la movilidad de la ciudad, sí mencionó que es probable que los servicios de transporte público, como Transmilenio o SITP, presenten demoras, desvíos o cierres temporales.

¿Cuáles son las recomendaciones en estas jornadas?