Investigan caso de abuso sexual de una menor en el suroccidente de Barranquilla

Vecinos denunciaron el aberrante caso de un padrastro, quien habría violentado a una niña de un año y 9 meses. Aunque fue capturado, posteriormente el sujeto fue dejado en libertad.

Investigan caso de abuso sexual de una menor en el suroccidente de Barranquilla. Imagen de referencia.

Fuerte rechazo ha generado el grave caso de abuso sexual del que fue víctima una menor de un año y 9 meses en el suroccidente de Barranquilla.

La situación se conoció por denuncias de vecinos del sector, que evidenciaron el hecho y lo pusieron en conocimiento de las autoridades.

La denuncia fue interpuesta ante agentes del CAI de la Policía en el sector de Los Olivos.

Pese a que el señalado agresor, el padrastro de la menor, fue capturado, se conoció que posteriormente fue dejado en libertad, aunque continúa vinculado a las investigaciones.

Por lo pronto, familiares y miembros de la comunidad han pedido la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF en el caso.

