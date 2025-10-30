Investigan caso de abuso sexual de una menor en el suroccidente de Barranquilla
Vecinos denunciaron el aberrante caso de un padrastro, quien habría violentado a una niña de un año y 9 meses. Aunque fue capturado, posteriormente el sujeto fue dejado en libertad.
Fuerte rechazo ha generado el grave caso de abuso sexual del que fue víctima una menor de un año y 9 meses en el suroccidente de Barranquilla.
La situación se conoció por denuncias de vecinos del sector, que evidenciaron el hecho y lo pusieron en conocimiento de las autoridades.
La denuncia fue interpuesta ante agentes del CAI de la Policía en el sector de Los Olivos.
Pese a que el señalado agresor, el padrastro de la menor, fue capturado, se conoció que posteriormente fue dejado en libertad, aunque continúa vinculado a las investigaciones.
Por lo pronto, familiares y miembros de la comunidad han pedido la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF en el caso.
