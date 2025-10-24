Fue capturado profesor de piano por presunto abuso sexual en Bogotá

Bogotá

Luego de tres meses de investigación por parte de la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá, se logró la captura de un presunto abusador sexual de 30 años de edad, el cual mediante engaños, habría logrado llevar a su apartamento a una joven y posteriormente en el sitio la golpeó y abusó sexualmente.

Los hechos se habrían presentado en la localidad de Suba el pasado 13 de julio de 2025, cuando este presunto abusador abordó a una joven de 22 años en un bar de la ciudad, haciéndose pasar como profesor de piano, ganándose de esta forma la confianza para posteriormente llevarla a su apartamento.

Luego de la denuncia de la joven, se activó el código blanco por parte de las autoridades, y después de 3 meses de investigación, se logró recopilar material probatorio y finalmente materializar la orden de captura el día 22 de octubre de 2025 por el presunto delito de acceso carnal violento.

“Después de 3 meses de investigación por parte de la seccional de investigación criminal, se logró tener esta captura y posteriormente se deja a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, dijo la teniente coronel Natalia Otalora, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Asimismo, por las lesiones ocasionadas, la joven recibió 5 días de incapacidad por Medicina Legal.

Posteriormente, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía y debe responder por los hechos que se le atribuyen.