Fiscalía abrió indagación por presunto abuso de una menor en un jardín infantil del sur de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal, lo que representa una indagación por un presunto abuso sexual de una menor de 2 años en un jardín infantil de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

Lea aquí: Investigan caso de abuso sexual de una menor en el suroccidente de Barranquilla

Debido a esto, la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) se encargará de la recopilación de elementos materiales probatorios para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habría presentado la agresión sexual.

Le puede interesar Activan alertas por presunto caso de abuso sexual a una menor de edad en el sur Bogotá

La madre de la menor denunció que los hechos habrían ocurrido en las instalaciones de un jardín infantil adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); no obstante, no se ha establecido la veracidad de esta versión.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Investigadores de la Fiscalía adelantan actividades de policía judicial para garantizar que se pueda definir al presunto responsable del ataque sexual.