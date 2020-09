Video: Golazo de Luis Díaz en goleada 5-0 del Porto al Boavista

Nuevas victorias para Oporto y Benfica. Como en la primera jornada, los dos grandes de la liga portuguesa saldaron con victorias sus partidos de este sábado en la segunda fecha, con lo cual ambos tienen un pleno de seis puntos y figuran en cabeza de la tabla.

Por una mejor diferencia de goles, el Oporto es ahora el líder (+7 contra +6). El Benfica era el primero al término de la primera jornada, pero ahora cede el honor a su gran rival.

El Oporto salió victorioso del derbi en el terreno del Boavista, al que superó por 5-0.

El mexicano Jesús Corona (minuto 47) abrió el camino en el inicio de la segunda parte y luego sentenciaron sus compañeros Sergio Oliveira (59), Moussa Marega (67 y 72) y finalmente el colombiano Luis Díaz (90+2)

Poco antes, el Benfica había conseguido también los tres puntos, en su caso en su estreno en el Estadio Da Luz esta temporada, con un 2-0 ante el Moreirense.

Ruben Dias (20) y el suizo Haris Seferovic (80) firmaron los tantos para las 'Águilas'.

Junto a Oporto y Benfica, el otro equipo que hasta ahora ha logrado sumar seis puntos en los dos primeros partidos es el Santa Clara, que el viernes venció 1-0 en el terreno del Sporting de Braga.

Luis Díaz scores on his return to the Porto squad



Díaz replaced compatriot, Mateus Uribe, in the 57’ and scored in the final seconds to give Porto a 5-0 victory pic.twitter.com/hAgYKOFxYW