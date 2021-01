Video: James Rodríguez vuelve a estar disponible para jugar con Everton

El entrenador del Everton, Carlo Ancelotti, confirmó en su rueda de prensa que el volante colombiano James Rodríguez se recuperó y está disponible para jugar en la FA Cup ante el Rotherham.

Además del colombiano, regresan a la nómina Lucas Digne e Iwobi.

Por otro lado, el DT italiano aseguró que Richarlison, Kenny, Calvert-Lewin, Allan, Delph, Gbamin y Pickford no están disponibles para el juego de este sábado 9 de enero.

Cabe resaltar que el Everton ha ganado cuatro partidos sin el colombiano, dando protagonismo a Iwobi y a Sigurdsson.

| A team news update from @MrAncelotti...



"The players not available for the game are Richarlison, Kenny, Calvert-Lewin, Allan, Delph, Gbamin and Pickford. Players available: James, Digne, Iwobi are back." #EmiratesFACup pic.twitter.com/zR8W7r6c9g