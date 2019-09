Yo siempre tuve el sueño de ser campeón del mundo: Leonardo Páez, ganador del mundial MTB

El ciclista de montaña colombiano, Leonardo Páez, ganó el mundial de MTB de la modalidad de Maratón en Suiza. Frente a la experiencia que vivió al coronarse como campeón comentó que: “Siento una alegría indescriptible por esta medalla (…) Hay partes de la carrera con descensos muy peligrosos. Es importante mantener la concentración y tener un buen entrenamiento”.

El boyacense ya había ganado medallas de plata y bronce, en cuanto a la mentalidad que tenía para alcanzar la medalla de oro expresó “yo siempre tenía en la mente el sueño de ser campeón del mundo, tenía el potencial pero a veces por mala suerte no había podido alcanzarla. He sido tres veces bronce y una vez plata. He conseguido 5 medallas en este deporte”.

Frente a la posibilidad de que pueda asistir a Tokio aseguró que: “por ahora está la esperanza de que un corredor pueda representar a Colombia, pero todavía no se sabe. La idea es puntear el próximo año y esperar que todo se dé”.