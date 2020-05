“Yo también diría que soy más respetado en Costa Rica que en Colombia”: Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto, técnico colombiano, en Deportes W mencionó que el regreso del fútbol en Alemania lo hace sentir bien ya que “el fútbol en este momento es como si fuera una solución a algunos problemas de lo que está viviendo la humanidad. Por suerte el fútbol recrea, relaja, motiva, distrae, es como si fuera una terapia y tenemos que aportarle a que vuelva el futbol rápido porque lo necesitamos”.

Así mismo se refirió a las tribunas vacías en medio de los encuentros, comentó que es ideal tener los estadios llenos pero que en este momento “la humanidad necesita de algo que no puede darse así”. Mencionó que los medios tienen un aporte muy importante para el desarrollo del fútbol en la actualidad, porque además llevan este entretenimiento a las casas de los espectadores.

“Los partidos sin público no son iguales que los normales, yo tuve el desafortunio de jugar un Costa Rica – Panama sin público y es algo anormal pero hay que vivirlo en este momento, me parece que puede ser una escalera para llegar a algo normal”.

Por otro lado, habló de los cinco cambios. “Es una decisión que debía tomarse sin discusión y sin análisis, era instantánea, de días. Me parece que estuvo bien tomada para favorecer un poquito al espectáculo y al rendimiento de los jugadores, posiblemente no sea la ideal (…) pierde un poquito esa lógica del fútbol competitivo y difícil. Como medida extrema para el momento que se vive es oportuna, pero no veo que tenga continuidad en plenas competencias”.

En su opinión hubo jugadores que no estaban en su forma ideal al momento de reanudarse la Bundesliga, considera que es normal ya que seguramente al venir de un trabajo en casa “el tono muscular está alterado como si vinieran de una pretemporada” y por ende piensa que es normal el tipo de lesiones que se presentaron en los partidos que se jugaron al reanudarse la liga.

Habló del libro en el que se encuentra trabajando, mencionó que en este van a estar plasmados todos los conceptos tácticos que se tratan en el fútbol y que hoy en día son válidos por ejemplo: la reducción de espacios que le hizo Inglaterra a Argentina en el Mundial de 2002, los comportamientos de la línea defensiva, los rompimientos de los delanteros, saber atacar el bloque defensivo, entre otros.

“Yo también diría que soy más respetado en Costa Rica que en Colombia”, comentó al referirse a la entrevista dada por Francisco Maturana al diario La Nación de Argentina.

Así mismo, mencionó que “de pronto no valoramos a nuestros talentos, a nuestra gente, esto pasa en estas sociedades tropicales, miran a las personas como del montón. En otros países la imagen es diferente, hay cierto respeto”.

“Indudablemente que el negocio económico dentro del fútbol es para el bien del espectáculo (…) pero me parece que hay muchas formas de encontrarlo y ahí es donde yo encuentro que el Estado no participa de esto, si yo llegara a ser presidente de este país metería a la recreación como uno de los servicios públicos de la comunidad”.

Sobre su reciente paso por Millonarios comentó que “el sello que dejé me encantó, me tiene feliz. Probé una forma de trabajo, tengo testigos que pueden decir que fue real, una metodología y un entrenamiento que no lo habíamos hecho como lo hicimos en Millonarios. (…) Respeto a todos los jugadores, todos los seres humanos tenemos vaivenes, pero me encantó”. Posteriormente mencionó cuales fueron los técnicos que en su opinión han dejado sello en la historia como Pep Guardiola y Rinus Michels.

Mencionó que ha tenido ofertas para dirigir en Arabia Saudita y en equipos del sur del continente, y aunque sabe que va a volver a dirigir quiere hacerlo en algo que le guste “no estoy afanado por llenar un cupo de dirigir, voy a esperar con calma y ver que me gusta. Dos años atrás dije que esperaba a un equipo que me gustara y me gustó Millonarios, me encantó y por eso fui a Millonarios”.

Siente que no hay un momento determinado en el cuál un técnico se deba retirar “hoy hay grandes técnicos con una edad alta, pienso que depende de la persona, como los médicos (…) no sé si alguien que no está en el fútbol le pueda determinar a uno la edad de retiro, yo pienso que va más con lo que uno entrega”.

Para finalizar comentó que considera que el fútbol va a tener una crisis económica gracias a la pandemia del coronavirus, “todas las crisis tienen pros y contras y estoy absolutamente seguro que va a haber una recesión en el fútbol en materia de contrataciones”.

