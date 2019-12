Yo tengo un sueño muy grande y es ganar el Tour de Francia: Esteban Chaves

En diálogo con Deportes W, el reconocido ciclista Esteban Chaves, habló sobre la iniciativa que está impulsando para ayudar niños sin recursos: “Empezamos el Gran Fondo hace cuatro horas, empezó hoy y va a estar dispuesto hasta el 17 de enero de 2020, la idea de recaudar la mayor cantidad de dinero para operar niños que tienes problemas ortopédicos. El año pasado recaudamos 150 millones y operamos 28 niños, este año la idea es recoger 200 millones”.

Según el ciclista, las personas interesadas podrán aportar en el portal https://vaki.co/vaki/estebanchaves , en donde se reciben todos los métodos de pago.

Siguiendo con la entrevista, el colombiano habló sobre su carrera deportiva y lo que logró en el 2019: “Fue una muy buena temporada, fue un año difícil hasta que logramos identificar lo que estaba pasando en el cuerpo, volver a encontrarse con la victoria en el Giro de Italia me da confianza y fuerza para saber que voy por buen camino”.

Además, Chaves fue enfático en decir que: “Yo tengo un sueño muy grande y es ganar el Tour de Francia y pasar adversidades hace parte del camino”.

Sin embargo, mencionó lo que significó ganar un monumento luego de conseguir el triunfo de Lombardía: “Por la falta de información no se alcanza ver que tan grande es ganar un monumento. Con el triunfo en Lombardía mi vida cambió”.

Por otro lado, el deportista mencionó que su recorrido favorito es el Giro de Italia: “A mí me gusta mucho y siempre he estado enamorado del Giro de Italia, tengo un amor rudo con Italia, me ha dado los mejores, pero también los más difíciles momentos de mi vida deportiva”.

Para finalizar, Chaves resaltó el papel de los jóvenes colombianos en el deporte: “En Colombia te encuentras talento a la vuelta de la esquina, con nuestra fundación tenemos dos nichos, la parte de salud y la parte deportiva para preadolescentes de 15,16, 17 y 18 años”.