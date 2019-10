$621.100, este sería el sueldo que propone Anif para los menores de 25 años

El presidente del centro de pensamiento ANIF, Sergio Clavijo, dijo que le proponen al Gobierno un salario diferencial para los jóvenes menores de 25 años que estén en desempleo, que sería de 75% del salario mínimo y solo durante año, que sería una etapa de aprendizaje.

"En general los jóvenes enfrentan el doble de la tasa de desempleo nacional, están entre 20% y 22%. Eso ayudaría a que ellos se enganchen, aprendan, se vuelvan más productivos y haya un atractivo de parte de las empresas en contratarlos y, van a tener temporalmente, un costo más bajo", indicó Clavijo.

También señaló que "esta es una oportunidad para los jóvenes, de no más de un año. Es darles la posibilidad de formarse en el mercado laboral de trabajo y después, en la medida en que incrementen su productividad y muestren sus habilidades, inclusive podrían recibir más de un salario mínimo. Eso lo determina el empresario".

Resaltó que es muy importante tener en cuenta que dicho salario sería devengado durante un año, "el gran problema de los jóvenes es que no están teniendo oportunidades. Este esquema les va a permitir trabajar y demostrar sus capacidades. En nuestra propuesta no permanecería más de un año con ese salario, y la UGPP estaría atenta a que eso no ocurra", mencionó.

A raíz de lo anterior, en La W hacemos cálculos, y teniendo en cuenta que el salario mínimo en Colombia está en $828.116 pesos, la propuesta de Anif traduciría en el pago de $621.100 pesos.

Lea en La W: