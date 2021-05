Arroceros piden al Ministerio de Agricultura medidas para comercializar la cosecha

Uno de los grandes problemas de los arroceros en Colombia de tantos que albergan, es que cuando tienen sus cosechas listas para recoger no tienen quien les compre el cereal, por ende piden al Gobierno ayudas para no perder dichas producciones, en este caso ante esas peticiones, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, informó que se reunió con Fedearroz, productores, dignidades, asociaciones de los distritos de riego y otros actores de la cadena arrocera, con el fin de buscar salidas.

De esta manera, el ministro Zea, confirmó que “hemos llegado a unos compromisos claros, que desde el Gobierno Nacional vamos a impulsar que se puedan comercializar los altos inventarios de arroz. Para esto necesitamos ‘Abastecimiento seguro’, ‘déjenos pasar’, las estrategias que hemos adelantando con el fin de que el arroz pueda llegar a cada una de las familias colombianas”.

Adicional a esto, se informó que una de las estrategias que se discutió durante la reunión fue la posible creación de un Fondo de Estabilización de Precios del Arroz y seguir así sumando esfuerzos para poder exportar arroz colombiano.

Otro de los temas que mencionó el ministro Zea Navarro es que, no es cierto que esté llegando arroz importado en cantidades, añadiendo que en un trabajo, que se está adelantando con Fedearroz, se ha pedido que lo que no quedó en la subasta, no se traiga este año.

Por otra parte, el ministro hizo un llamado para que los productores de arroz se sumen al Plan de Ordenamiento de la Producción de Arroz, concertado en el Consejo Nacional del Arroz, que detalla cada año cuántas hectáreas se recomienda sembrar, para no tener altos inventarios y exista sobreoferta del producto.

Finalmente, desde la cartera agropecuaria, se recordó que en este año, las siembras anuales no deben pasar de 520.000 hectáreas, por lo que el límite de las mismas en el primer semestre es de 350.000 hectáreas, haciéndolo solo en tierras de mayor aptitud.

