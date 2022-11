Chile, Perú, Colombia y México se integran para apuntar al Asia Pacífico

Los cuatro países firmaron este miércoles el acuerdo marco que da vida a la Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración profunda para potenciar su comercio con la región Asia Pacífico.



"Hoy día en las alturas de Paranal, en el desierto más seco del mundo, con los cielos más transparentes, estamos firmando el acta que da nacimiento oficial a la Alianza del Pacífico", dijo el presidente chileno Sebastián Piñera.



La cita tuvo lugar en las dependencias del observatorio de Cerro Paranal, en pleno desierto de Atacama (norte de Chile), que alberga al telescopio óptico más potente del planeta, con la asistencia de los mandatarios de Perú, Ollanta Humala; México, Felipe Calderón, y Colombia, Juan Manuel Santos, además de representantes de los países observadores, Costa Rica y Panamá.



El nuevo bloque de países se concretó a poco más de un año que se acordara su constitución en la ciudad de Lima, en abril de 2011, conformando un mercado que agrupa a 215 millones de consumidores y con un Producto Interno Bruto (PIB) de casi 2 billones de dólares, equivalente a más del 50% de las exportaciones de América Latina.



Sumadas sus cuatro economías, podría constituirse en la novena economía más grande del mundo, mientras que en términos de comercio total constituiría la número 16 del mundo, según se dijo en la ceremonia oficial.



"En poco tiempo hemos logrado avanzar rápido y llegar lejos", dijo Piñera, que explicó que se trata de "una integración profunda" que busca ir "mucho más allá del libre comercio y proyectarnos juntos hacia la región Asia Pacífico", actual motor del crecimiento económico mundial.



"De esta manera, podemos lograr juntos en mejor forma y de manera más rápida lo que pudiéramos haber logrado de manera individual", señaló Piñera.



Sus objetivos son ambiciosos: avanzar en materia de integración del comercio electrónico, promoción conjunta de exportaciones, eliminación absoluta de aranceles, un mecanismo de solución de controversias, la compatibilización del trabajo de las aduanas, liberación de visas y la libre circulación de las personas, según el mandatario chileno.



En materia de comercio, según destacó en su exposición el presidente mexicano Felipe Calderón, la Alianza del Pacífico tiene casi el doble de las exportaciones del Mercado Común del Sur (que integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), pese a ser menor en el tamaño de su población y economías.



"El potencial económico de la Alianza del Pacífico es notable", dijo Calderón, resaltando asimismo que agrupa a varias de las economías que están registrando ahora el mayor crecimiento económico en América Latina, como Perú y Chile.



Por su parte, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, calificó a esta iniciativa como el proceso de integración más importante de América Latina.



"Yo no dudaría en llamarlo el proceso de integración más importante que ha hecho América Latina", señaló Santos al intervenir en la ceremonia.



El mandatario colombiano resaltó además el carácter no ideológico de la alianza y su apertura.



"Este es un proceso abierto, no es en contra nadie, sino que a favor de los países que componen esta alianza", señaló.



"No es incompatible ni excluyente con otros procesos de integración. No estamos en contra de nadie, sino que a favor de una integración más profunda", agregó.



Coincidió con esa exposición el mandatario peruano Ollanta Humala:



"Es un espacio no confrontacional ni ideológico, abierto, que no busca ser oposición a otros espacios de integración", como la Comunidad Andina y la Unión Sudamericana (Unasur), señaló Humala.



Durante la reunión de apertura, Costa Rica, que participa ahora como observador, pidió su ingreso formal al bloque.



Piñera explicó que este país podría ingresar una vez que concluya la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Colombia.



Como invitados especiales participaban de la cita en el Cerro Paranal el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, John Baird, y el rey Juan Carlos de España, quien busca comprometer la asistencia de los mandatarios a la próxima Cumbre Iberoamericana de Cádiz, reunión que en sus últimas ediciones ha perdido adhesión entre los presidentes de la región.