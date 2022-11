Colombia y México consiguen las mejores perspectivas económicas, según Moody's

La desaceleración del crecimiento de la clase media afectará la expansión de los principales países latinoamericanos en 2015, según un estudio divulgado por la agencia de calificación de riesgo Moody's y en el que México y Colombia consiguieron las mejores perspectivas.



El informe "Desaceleración en el crecimiento de la clase media de América Latina, reducción en las perspectivas para minoristas, bancos y constructoras", divulgado en Nueva York y Sao Paulo, calificó al estrato social medio como "el motor del crecimiento" en la región latinoamericana y por eso su importante papel en la macroeconomía.



El informe detalló que "esta desaceleración en el crecimiento de la clase media probablemente tendrá un impacto económico amplio, pero deberá afectar especialmente a determinadas industrias", como la automotriz y la de la construcción inmobiliaria.



"Esperamos, con excepción de Argentina, un repunte económico igual o superior al de 2014", señaló a Efe Gersan Zurita, vicepresidente sénior de Moody's y coautor del informe.



No obstante, Zurita apuntó que ese crecimiento será inferior al del ciclo 2004-2013 registrado en los seis países analizados en el informe: Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Perú.



Con un menor crecimiento de la clase media, apuntó Zurita, la expansión del próximo año en la mayoría de esos países "no será por el factor de consumo, sino más por el estímulo del gasto público, principalmente en infraestructura".



"La desaceleración afectará a los países emergentes y América Latina no será la excepción, pero por razones diferentes", añadió.

En el análisis, sólo México conseguirá en 2015, con un crecimiento proyectado del 3,2 %, superar el desempeño de 2014 (2,2 %) y el conseguido durante el período 2004-2013 (2,6 %).



Las reformas económicas "bien conducidas" y la "aceleración económica de Estados Unidos", su principal socio comercial, fueron apuntados en el informe como los pilares para las proyecciones favorables de expansión de la economía mexicana.



Colombia, de acuerdo al informe, crecerá en 2015 un 4,8 %, un poco más del 4,7 % de este año y el mismo porcentaje del período 2004-2013, con un "consumo estable", a pesar del ajuste en las políticas monetarias para frenar la "disparada" de los precios de los inmuebles en ese país.



Los demás países, a excepción del caso argentino, tendrán en 2015 una expansión moderada frente a 2014, pero ese avance estará por debajo del promedio que obtuvieron entre 2004 y 2013.



Sobre Argentina, el informe subrayó que es el país "en mayor riesgo" de los seis analizados y, con una "inflación descontrolada, tasas de interés elevadas y una recesión dolorosa", el consumidor se vio obligado este año a reducir sus gastos "de forma drástica" y el crédito se vio reducido del 20 % al 30 %.



En el caso de Perú, de gran expansión en los últimos años, se pasará del 4,1 % en 2014 al 5,8 % en 2015, pero la cifra es inferior al 6,6 % del promedio entre 2004 y 2013.



"En 2015 tendremos una expansión en Perú más impulsada por la infraestructura de la industria minera", indicó Zurita.



En Chile se espera un crecimiento del 3,2 % para el próximo año, superior al 2,0 % de 2014, pero distante del 4,7 % del período 2004-2013 y, por eso, de acuerdo al informe, se espera un "estímulo" por parte del Gobierno chileno para incentivar el consumo.



"En Brasil, por ejemplo, el país tiene previsto en 2015 un crecimiento del 1,0 %, que es casi una cuarta parte del promedio de crecimiento entre 2004 y 2013", que fue del 3,7 %, y un poco más del 0,7 % calculado para 2014, resaltó el vicepresidente sénior de Moody's.



Para Zurita, a pesar del proceso electoral de octubre en Brasil, con la posible continuidad en el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), de la presidenta Dilma Rousseff, o la llegada del Partido Socialista Brasileño (PSB), de la ecologista Marina Silva, "no veremos un repunte (económico) significativo en 2015".



"Independiente de quién gane las elecciones", comentó el analista, el Gobierno brasileño tendrá que enfrentar el "impacto negativo" de las políticas "acertadas" que fueron adoptadas para el control inflacionario, como la subida de los intereses del 7,5 % al 11 %, "en un período corto", determinación que afectó el consumo.