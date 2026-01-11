Cuándo es Miércoles de Ceniza 2026: Fecha OFICIAL del inicio de la Cuaresma en Colombia

La Semana Santa es una festividad religiosa que se celebra en diferentes partes del mundo, entre ellas Colombia. Fechas en las que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En nuestro país, esta semana es una época de gran importancia religiosa y cultural.

La Semana Santa en Colombia se celebra del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Es época de reflexión y de celebración de la fe cristiana.

Previo a la semana mayor está la cuaresma, cuarenta días que marcan el conteo regresivo para estos días de reflexión, iniciando por el miércoles de ceniza, días que representan el periodo de preparación que pasó Jesús en el desierto antes de ser crucificado.

“Polvo eres y en polvo te convertirás, conviértete y cree en el evangelio”, es la frase con la que los sacerdotes dibujan una cruz en la frente de los feligreses con ceniza resultado de la quema de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior.

Un recordatorio a los católicos de que la vida terrenal es temporal, y que la vida definitiva se encuentra en el cielo.

¿Cuándo es el miércoles de ceniza?

Este 2026, el Miércoles de Ceniza cae el 18 de febrero , dando inicio a los días de preparación para la Semana Santa, que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril.

La fecha del Miércoles de Ceniza no es igual al 2025, que cayó el 5 de marzo, pues depende del calendario lunar, el cual se utiliza para determinar el Domingo de Resurrección, que debe ser el primer domingo después de la primera luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte.

¿Qué significa la cruz en la frente el miércoles de ceniza?

“Polvo eres y en polvo te convertirás”

Frase extraída del libro de Génesis (Gen 3; 19) en la Biblia, era pronunciada anteriormente por el sacerdote, mientras se realizaba la imposición de la cruz de cenizas, según recuenta Catholic. Dicha frase encarna uno de los significados más profundos asociados a esta fecha.

El Miércoles de Ceniza, explica Británica, es un solemne recordatorio de la mortalidad humana y de la necesidad de reconciliarse con Dios, y marca el comienzo del periodo penitencial de la Cuaresma.

Esta idea es sustentada por Lauren F. Winner, sacerdote y profesora adjunta de la Duke Divinity School, consultada por la Revista Times, para quien las cenizas “representan la penitencia y la mortalidad”, pero también “hay una asociación mucho más fuerte y palpable si la gente estuvo el año pasado esparciendo las cenizas de un familiar”.

Vale la pena tener en cuenta que, al no ser uno de los siete sacramentos de la Iglesia Católica Romana; cualquier persona puede recibir la imposición de la cruz, sin importar su edad, religión o posición en la Iglesia.

¿Qué se conmemora cada día de la Semana Santa?

Este 2026 la Semana Mayor se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

Domingo de Ramos, 29 de marzo: representa el inicio de la Semana Mayor, honrando el momento en que Jesús llega a Jerusalén, siendo recibido con brazos abiertos y ramos hechos de hojas de palma para darle la bienvenida.

representa el inicio de la Semana Mayor, honrando el momento en que Jesús llega a Jerusalén, siendo recibido con brazos abiertos y ramos hechos de hojas de palma para darle la bienvenida. Lunes Santo, 30 de marzo: el momento en que Jesús expulsó a los mercaderes del Templo de Jerusalén.

el momento en que Jesús expulsó a los mercaderes del Templo de Jerusalén. Martes Santo, 31 de marzo: este es el día en que Jesús presagia la traición de uno de sus discípulos, comunicándolo en la mesa y dándole un indicio a Judas de que será él.

este es el día en que Jesús presagia la traición de uno de sus discípulos, comunicándolo en la mesa y dándole un indicio a Judas de que será él. Miércoles, 1 de abril: el final de la cuaresma. Aquí se recuerda cómo Judas se reunió con la asamblea de sabios para planear la traición a cambio de treinta monedas de plata.

el final de la cuaresma. Aquí se recuerda cómo Judas se reunió con la asamblea de sabios para planear la traición a cambio de treinta monedas de plata. Jueves Santo, 2 de abril: este día se recuerda la última cena de Jesús con los discípulos, donde se conmemora la Eucaristía y el lavatorio de pies, siendo replicado en los diferentes templos de oración y en las tradiciones familiares más creyentes.

este día se recuerda la última cena de Jesús con los discípulos, donde se conmemora la Eucaristía y el lavatorio de pies, siendo replicado en los diferentes templos de oración y en las tradiciones familiares más creyentes. Viernes Santo, 3 de abril: se conmemora la pasión de Cristo, así como su camino hacia la crucifixión y finalmente su muerte. Por lo que explica la tradición, este es el día de mayor oración, ayuno y abstinencia por parte de los creyentes, pues es el día más intenso a nivel espiritual.

se conmemora la pasión de Cristo, así como su camino hacia la crucifixión y finalmente su muerte. Por lo que explica la tradición, este es el día de mayor oración, ayuno y abstinencia por parte de los creyentes, pues es el día más intenso a nivel espiritual. Sábado Santo, 4 de abril: es la antesala a la resurrección, también se denomina ‘sábado de Gloria’ o ‘Vigilia Pascual’, es el día de preparación a las celebraciones del domingo.

es la antesala a la resurrección, también se denomina ‘sábado de Gloria’ o ‘Vigilia Pascual’, es el día de preparación a las celebraciones del domingo. Domingo de Resurrección, 5 de abril: el último día de la celebración, el ‘domingo de Pascua’ es la principal fiesta para los creyentes, pues se conmemora resurrección de Jesús.

