¿Cuántos festivos tiene el 2026? Vea qué se celebra en cada uno de ellos y prográmese
El 2026 llega cargado de días festivos. Conozca las fechas y programe escapadas en familia y amigos.
Llega el fin de año y gran parte de los colombianos se toma unos días de descanso para salir de la rutina en las grandes ciudades el país. Eso sí, sin dejar de lado las próximas fechas para planear una salida en familia y amigos.
Y es que el 2026 llega cargado de días festivos en Colombia, teniendo un total de 18 fechas en las que una gran parte de la población descansa de sus actividades laborales.
En su mayoría, estas festividades se otorgan por temas religiosos. Uno de los claros ejemplos de esto es la Semana Santa, que siempre tiene dos días festivos, el jueves y viernes Santo, aunque en muchos casos se da la semana completa.
De otro lado, hay días festivos que son en homenaje a los hechos históricos de Colombia (Independencia) y el mundo. Es precisamente por esto que el país es reconocido ser una de las naciones con más de estas fechas en el año.
¿Cuáles son los festivos de 2026?
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 12 de enero: Reyes Magos
- Lunes 23 de marzo: Día de San José
- 2 de abril: Jueves Santo
- 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Lunes 18 de mayo: Ascensión de Jesucristo
- Lunes 8 de junio: Corpus Christi
- Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
- Lunes 20 de julio: Independencia de Colombia
- Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá
- Lunes 17 de agosto: Ascensión de la Virgen
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza
- Lunes 2 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad