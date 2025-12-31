¿Cuántos festivos tiene el 2026? Vea qué se celebra en cada uno de ellos y prográmese

Llega el fin de año y gran parte de los colombianos se toma unos días de descanso para salir de la rutina en las grandes ciudades el país. Eso sí, sin dejar de lado las próximas fechas para planear una salida en familia y amigos.

Y es que el 2026 llega cargado de días festivos en Colombia, teniendo un total de 18 fechas en las que una gran parte de la población descansa de sus actividades laborales.

En su mayoría, estas festividades se otorgan por temas religiosos. Uno de los claros ejemplos de esto es la Semana Santa, que siempre tiene dos días festivos, el jueves y viernes Santo, aunque en muchos casos se da la semana completa.

De otro lado, hay días festivos que son en homenaje a los hechos históricos de Colombia (Independencia) y el mundo. Es precisamente por esto que el país es reconocido ser una de las naciones con más de estas fechas en el año.

¿Cuáles son los festivos de 2026?