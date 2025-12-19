¿Quiénes deben renovar la licencia de conducción en 2026? Hay cambios con nueva resolución

Cómo serán los nuevos exámenes de licencia de conducción en Colombia: fecha oficial y requisitos

A partir de 2026, el proceso para estar frente al volante en Colombia dejará de ser un trámite meramente administrativo para convertirse en un desafío de competencias técnicas y seguridad vial. A través de la Resolución 20253040037125, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial buscan transformar la cultura en las carreteras, priorizando la idoneidad de los conductores sobre la facilidad del documento.

Actualmente, los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) tienen la potestad de formar y, en gran medida, validar el conocimiento del alumno. Con el nuevo esquema, los CEA se dedicarán exclusivamente a la instrucción, mientras que los Cale, como organismos independientes, aplicarán las pruebas teóricas y prácticas definitivas.

Este modelo, busca que las evaluaciones sean objetivas y unificadas a nivel nacional. Así, un examen tendrá el mismo nivel de exigencia en Bogotá, Medellín o cualquier región del país, eliminando la intervención de intermediarios.

¿Cuándo le corresponde renovar su licencia?

La normativa no modifica la vigencia legal de los documentos, pero sí refuerza el control sobre quienes deben actualizarlos. Los plazos de renovación dependen estrictamente de la edad del conductor y del tipo de servicio:

Vehículos particulares:

Menores de 60 años: cada 10 años

Entre 60 y 80 años: cada 5 años

Mayores de 80 años: renovación anual

Servicio público:

Menores de 60 años: cada 3 años

Mayores de 60 años: cada año

El sistema se blindará tecnológicamente para evitar certificaciones irregulares. La validación biométrica (huella y reconocimiento facial) será obligatoria para registrar la asistencia real a clases y exámenes, conectándose en tiempo real con el RUNT.

Para quienes deban realizar el trámite en 2026, los requisitos esenciales incluyen:

Inscripción previa en el RUNT. Estar a paz y salvo por multas de tránsito Aprobar el examen de aptitud física y mental en un CRC autorizado Superar el nuevo examen teórico-práctico ante un Cale, que incluirá maniobras en vías reales y uso de simuladores.

Aunque el incremento en la exigencia pueda generar dudas, el objetivo es reducir los índices de siniestralidad mediante conductores mejor preparados. La digitalización no solo busca transparencia, sino también agilidad, los resultados se cargarán automáticamente, eliminando procesos manuales.

Es fundamental que los ciudadanos verifiquen la fecha de vencimiento de su documento en el portal del RUNT para evitar sanciones y prepararse para un examen que, desde 2026, medirá con rigor su capacidad de reacción ante situaciones de riesgo en la vía.

