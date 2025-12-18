Actualidad

Listos los tarjetones para las elecciones a Congreso de 2026: así quedó el sorteo

Congreso Colombia y tarjetones para las elecciones a Congreso de 2026. Fotos: Getty Images / Registraduría Nacional

La Registraduría Nacional ya rifó los puestos en los tarjetones para las elecciones legislativas de 2026. El sorteo se realizó en la mañana de este jueves, para el Senado de la República y la Cámara de Representantes.

Quedaron listos la mayoría, solo con excepción de los de las cámaras departamentales y los de las 16 curules de paz - CITREP. Así pues, ya se conocen los de las cámaras de Bogotá y Cundinamarca, las circunscripciones especiales para la cámara, y el del Senado. Los puede ver a continuación.

Senado

Cámara por Bogotá

Cámara por Cundinamarca

