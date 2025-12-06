Registraduría alertó baja inscripción de listas al Congreso a comparación de proceso en el 2022

Este viernes, el registrador nacional, Hernán Penagos, alertó baja inscripción de listas al Congreso, en comparación con el proceso del 2022.

Lea más: Uribe vuelve a la política electoral y será el 25 del Centro Democrático: así quedó la lista al Senado

Le pidió a los partidos no llegar al último día, el próximo 8 de diciembre, “porque van a generar contratiempos y van a colapsar las registradurías”.

Así, en los micrófonos de W Fin De Semana, con Catalina Maya, habló Jaime Suárez, delegado de la Registraduría, quien se refirió al tema.

Le puede interesar Vargas Lleras no será candidato al Senado de Cambio Radical: encabezará Carlos Fernando Motoa

“Aquí el llamado, nuevamente, es a los partidos, a los grupos significativos de ciudadanos y a todos los ciudadanos que van a ser candidatos al Congreso de la República, a que se acerquen ya, por favor, a las delegaciones departamentales”, enfatizó Suárez en su primera intervención

Y agregó: “Estamos trabajando en todas las capitales de los departamentos, son ellos los competentes para realizar las inscripciones. lo mismo que los registradores distritales en Bogotá”.

Advierte que las registradurías pueden colapsar

Suárez comentó: “Entendemos que muchas de las razones son decisiones políticas, de última hora de los partidos, de quién va a encabezar la lista, como dicen ellos, quién va a estar acá, quién es el número uno, quién va en un momento determinado, que un partido va a hacer una coalición con otro partido, entendemos eso”.

“Pero la situación es que las inscripciones se cierran el próximo lunes, 8 de diciembre, a las 6:00 de la tarde, y es es lunes festivo, Mañana es domingo y ustedes saben que una tradición en Colombia es el Día de las Velitas, nos preocupa que se nos relajen, nos lleguen a última hora porque van a ver ustedes unas registradurías muy congestionadas y que no depende de nosotros”, aseveró.

¿Cuál es el riesgo para los partidos de dejar la inscripción al última hora?

El delegado de la Registraduría puntualizó, básicamente, que el riesgo es que haya inconvenientes con el papeleo del trámite.

“Lo que uno encuentra es que llegan a última hora, el día de cierre a las 5:00 de la tarde, y el aval está mal. Fue expedido por el partido mal, no está completo, le faltan documentos a los candidatos, hay unas listas también para las cámaras, las listas por estas circunstancias especiales de afrodescendientes, indígena, internacional, por la CITREP, que necesitan y tienen los requisitos especiales, y ya a esa hora va a ser muy difícil que logren acreditar los requisitos que constitucional y legalmente requieren para poder inscribir estas listas, ese es el riesgo si no lo hacen con antelación”, comentó.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Cabe resaltar que, según información de la Registraduría, se han inscrito alrededor de 163 listas, y para esta época en 2022 ya iban 257.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Registraduría alertó baja inscripción de listas al Congreso a comparación de proceso en el 2022 12:25 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: