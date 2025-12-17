¿Cuáles son los festivos en Colombia en enero de 2026? Día y significado de la celebración

¿Colombia tendrá más festivos en 2026?: Así quedó el calendario de puentes

Pasadas las celebraciones de diciembre, los colombianos empiezan a organizar su agenda para el nuevo año, buscando en el calendario esos primeros “respiros” laborales y escolares. Aspectos como la Ley Emiliani, la planificación de las vacaciones y el retorno a clases, son claves para entender cómo se distribuirán los descansos en el primer mes del 2026.

Una de las principales dudas de los trabajadores es cuántos puentes festivos habrá realmente en enero, dado que algunas fechas tradicionales caerán entre semana.

Si usted ya está planeando su primer viaje del año o simplemente quiere saber cuándo podrá descansar, a continuación le detallamos los días feriados de enero 2026 y su significado.

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

El calendario de descansos inicia, naturalmente, con el primer día del año. En 2026, esta fecha caerá un jueves, lo que para muchas empresas podría significar un retorno laboral para el viernes 2, mientras que otras podrían optar por dar el “puente” no oficial para de esta forma conectar con el fin de semana.

Esta es una festividad civil y universal que marca el inicio del calendario gregoriano y tradicionalmente es un día de descanso total en familia tras el año nuevo.

Lunes 12 de enero: Día de los Reyes Magos

Aquí se aplica la famosa “Ley Emiliani” o también conocida como Ley 51 de 1983. Aunque la fecha litúrgica oficial de la Epifanía o día de Reyes es el martes 6 de enero, la ley trasladó el descanso remunerado al lunes siguiente.

En este día se conmemora la Epifanía del Señor, es decir, la manifestación de Jesús al mundo pagano representado en los tres Reyes Magos.

Este fin de semana es el cierre de la temporada navideña; es el momento en que se desarma el árbol, se guardan los pesebres y finalizan las vacaciones escolares para la gran mayoría de estudiantes.

Escuche W Radio en vivo aquí: