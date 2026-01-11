El artista Galy Galiano también habló en La W sobre su nuevo libro Llévame contigo.. Foto: Colprensa - Camila Díaz

“Se ha ido una promesa grande de la música”: Galy Galiano sobre la muerte de Yeison Jiménez

Galy Galiano, uno de los artistas más conocidos de la música popular, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para rendir homenaje a la memoria de Yeison Jiménez y reflexionar sobre su legado tras su fallecimiento el pasado sábado 10 de enero

Para Galiano la noticia es un momento doloroso para la música y además recordó con nostalgia los encuentros compartieron juntos. De igual manera, destacó que Jiménez poseía las cualidades que debe tener un artista: carisma, profesionalismo y un deseo de superación.

También contó como se vieron hace apenas 20 días durante un concierto y en un viaje por Costa Rica, donde el cantante le explicó los deseos que tenía en el país tico.

Más allá de los escenarios, Galeano profundizó en la calidad humana de Jiménez, resaltando su sencillez como el rasgo que más lo definió, además de describirlo como “una persona profesional con las ganas de hacer las cosas bien”, como alguien que entendía que el éxito requiere un camino de aprendizaje constante para triunfar en la vida.

Galiano también habló de la transformación que ha tenido la música popular en Colombia con su carrera, resaltando que figuras como Jiménez fueron claves para romper el estigma que rodeaba al género, anteriormente limitado a las “cantinas”.

Sobre la letra de sus canciones, Galiano destacó que el éxito del género y de su música fue la capacidad que tuvo para describir el sentimiento real de la gente. “Para decir te quiero, no hay que recurrir a los libros, sino a lo que nace del corazón”, afirmó, subrayando que Yeison Jiménez representó las emociones que conecta con el público.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “Se ha ido una promesa grande de la música”: Galy Galiano sobre la muerte de Yeison Jiménez 07:03 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: