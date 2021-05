El dólar en Colombia se cotizó con un precio de $3.700 para este 12 de mayo

La caída del dólar estadounidense en el mercado local permitió que el peso colombiano, que en días pasados presentaba una alta desvalorización, subiera a niveles que los ubican en $3,712.01.

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), lo ubica el dólar en $3.703,20.

Por otra parte, el dólar en casas de cambio registró un precio de compra de $3.625 y de venta en $3.736.

Luego que la incertidumbre del retiro de la reforma tributaria representara una rápida subida hasta los $3.846, hoy regresó a niveles cercanos a los del inicio de la primera semana de mayo.

Conozca otros indicadores económicos para el 12 de mayor de 2021:

UVR $ 280,0910

PETRÓLEO WTI US$ 65,41

PETRÓLEO Brent US$ 68,67

CAFÉ US$ 1,96

EURO $ 4.506,79

Cálculo no oficial con base en la TRM.

ORO (gr) compra $ 202.234,22

COLCAP $ 1.292,14

CARBÓN US$ 101,01

USURA (MAYO) % 25,83

Tasas de interés vigentes para la semana

DTF EFECTIVO ANUAL % 1,79

DTF TRIMESTRE ANTIC. % 1,77

DTF TRIMESTRE VENC. % 1,78

DTF SEMESTRE ANTIC. % 1,77

DTF SEMESTRE VENC. % 1,78

