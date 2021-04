La nula acogida que ha tenido la reforma tributaria en sectores económicos y sociales

Luego de conocerse oficialmente el proyecto de reforma tributaria diseñado por el Gobierno Nacional, con el cual espera recaudar cerca de 26 billones de pesos, empresarios, gremios y sindicatos, entre otros sectores, rechazaron lo expuesto. Muchos aseguran que serán más los impactos negativos que los beneficios que traerá sobre la población colombiana.

De esta manera, al consultar con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), su presidente, Gonzalo Moreno, fue uno de los primeros en manifestar el malestar que ocasionó conocer que dentro de la reforma se propone pasar el pollo y los huevos de bienes exentos a excluidos.

Según lo explicado por Moreno, esto generará un sobrecosto en el impuesto del IVA que desde la cadena de producción se deberá pagar, añadiendo: “Todos los IVA en la cadena hoy representan en promedio 18 pesos por cada huevo y 350 pesos por kilo de pollo, que serán trasladados a los consumidores porque sí habrá un sobrecosto al pasarnos de categoría”.

Seguido a esto, el presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores (SAC), Jorge Bedoya, se unió a las voces de inconformidad al considerar que, con la reforma tributaria, de llegarse a aprobar tal cual como se encuentra, pondrá en desventaja a los productores nacionales frente a los importados.

Explicó: “Los productos importados no van a pagar IVA. Como lo explicaron ustedes con el ministro de Hacienda (Alberto Carrasquilla), los insumos que hoy están gravados y que no se sienten en el costo del consumidor (porque hay bienes exentos), a partir de esta reforma claro que se van a sentir. En productos como las proteínas de origen animal el impacto va a ser de más del 5%”.

Posteriormente, como gremio que acoge a todos los agricultores del país, la SAC aseguró que al tener mayores costos en la cadena de producción lo que se ocasionará es un desestímulo para el sector rural, lo que va en contravía de esa idea que se ha vendido para que Colombia se vuelva la despensa del mundo.

Un claro ejemplo de lo anteriormente nombrado fue lo expuesto a través de su cuenta de Twitter por parte del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez:

“Nos hubiera gustado ver en la reforma tributaria que, al tiempo de más gravámenes, se diera algún ESTÍMULO TRIBUTARIO, para el sector agropecuario. Hasta ahora no vemos nada en esa dirección que le ayude a los productores del agro a ser más competitivos. Garrote sí, ¿y zanahoria?”.

En el caso de PorkColombia, su presidente Jeffrey Fajardo dijo: “Creo que quejarse es válido, en el sentido que el Gobierno Nacional estuvo planteando en las últimas semanas una afirmación muy contundente y era que a los colombianos no se nos iba a afectar los alimentos, que la reforma no iba a tocar los alimentos y eso no se cumplió con el texto que se planteó en la reforma”.

Fajardo añadió que la discusión que en este momento se tendría que estar dando en el país es si la reforma tributaria llega en el momento oportuno por todo lo que se está viviendo en el territorio nacional, lo cual estaría demandando sobre todas las cosas es lograr una reactivación económica en vez de un incremento o ajuste en materia tributaria.

Desde otros sectores diferentes al agro y producción de alimentos también llegaron reparos sobre la reforma tributaria presentada por el Gobierno.

José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, mostró su inconformismo con la posibilidad de que haya una sobretasa al precio de la gasolina y la posibilidad de que al interior de las ciudades se pongan peajes.

En su pronunciamiento, el líder gremial dijo:

“Muy preocupante el tema de los peajes. Definitivamente ha sido crítica la cantidad de peajes que ya hay sobre las vías nacionales e incrementar con peajes en las capitales a su vez es aumentar los costos de operación. Ante esta crisis que atraviesa el sector va a ser muy complicado porque, en últimas, esto también se verá reflejado en la tarifa que se les cobra a los usuarios”.

Por el lado de los combustibles, Rodríguez manifestó que, a pesar de lo dicho por el Minhacienda sobre que una sobretasa en el precio no generará mayores impactos para los transportadores, fue enfático en considerar que cualquier valor que sea más alto al que hay actualmente sin duda alguna traerá nuevos impactos para el sector.

Otro gremio que no dudó en atender a W Radio para hablar de los ajustes tributarios fue la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) quien, a través de su presidente, Carlos Cante, expresó:

“Aquí lo que está en discusión, más allá de un impuesto de 42 mil pesos por tonelada de carbón (que equivale al 30% del precio actual de la tonelada de carbón térmico y vuelve inviable la producción y consumo nacional en el tiempo), es la continuidad de la mediana y pequeña minería al interior del país, que genera 35 mil empleos directos y más de 100 mil empleos indirectos, además de todos los encadenamientos productivos que se desarrollan en las diferentes regiones”.

Cante, quien en su momento también fue viceministro de Minas, aseguró que desde la federación que representa están convencidos que en Colombia se debe dar una transición energética, pero que esa transición no se puede dar a costa del crecimiento económico del país y el desarrollo de la industria, al igual que de las que usan el carbón en sus procesos de producción.

Finalmente, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) expresó que para el próximo 28 de abril sigue más que firme su llamado a que se haga un paro nacional, con el objetivo principal de que esta reforma se hunda en el Congreso de la República, considerándola agresiva contra la clase media y los trabajadores del país.

Fabio Arias, quien se desempeña como fiscal general del sindicato, dijo “hoy por hoy esa reforma es recesiva desde el punto de vista económica, no genera empleo y precariza aún más la situación que hoy vivimos en medio de la pandemia, este es un Gobierno infame y desalmado, canalla con la población”

La crítica con la que el líder sindical cerró su pronunciamiento hizo referencia a que el proyecto de la reforma tributaria fue solamente socializado con algunos empresarios del país, pero que nunca se hizo ese proceso con los trabajadores y que teniendo en cuenta que dentro de la misma se incluyeron aspectos que tocan al mercado laboral de Colombia, por lo menos el proyecto debió haber sido discutido en la Comisión Nacional de Concertación.

Entre los diferentes empresarios, gremios, federación, asociaciones y sectores sociales, W Radio no encontró un solo respaldo al Gobierno Nacional y su proyecto de reforma tributaria.