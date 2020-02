Las dudas que genera la Regasificadora del Pacífico propuesta por el Gobierno

En entrevista con W Radio, Jorge Linero, Presidente de Gas de Canacol Energy LTD, compartió las preocupaciones que genera para la compañía el proyecto planteado por la Unidad de Planeación Minero Energética de la Planta Regasificadora del Pacifico y que se realizaría en la bahía de Buenaventura.

Entre las primeras preocupaciones expuestas que genera el proyecto, se encuentra el costo que este tendría y que según Canacol podría estar por encima de los 700 millones de dólares, lo que no garantiza que la misma entre en pleno funcionamiento al ser construida.

Ante el escenario, Jorge Linero, Presidente de Gas de Canacol Energy, dijo “la Unidad de Planeación Minero Energética que es la encargada de planear el futuro energético del país, le recomendó al ministerio (Ministerio de Minas y Energía) hacer una planta porque solo tenemos 9.8 años de producción, y la recomendación, lo cual es falso, incluye que son los colombianos que consumen el gas nacional los que tienen que pagar una sobretasa para construir una infraestructura de importación de gas, es decir los colombianos que consumen gas producido en Colombia son los que van a pagar esa planta de regasificación”.

Seguido esto Canacol aseguró que por cada año que se anticipe la planta, todos los colombianos que consumen el gas tienen que pagar 50 millones de dólares, siendo este el precio que según la compañía se tendría que pagar para complacer a un inversionista privado.

Dentro de los argumentos expuestos por Canacol acerca del por qué no se necesita la realización del proyecto de la Planta Regasificadora del Pacifico se encuentran que: según estudios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Universidad Nacional, dicen que Colombia tiene 93 veces lo que actualmente se está produciendo en el territorio nacional en gas, aclarando que esto significa que según la ANH el país tendría 930 años de gas, sin dejar de lado que gran parte de este gas es convencional, es decir que no se necesaria la implementación del fracking; por otro lado, según Canacol, Naturgas, al igual que un estudio contratado por la misma Upme, reveló que Colombia tiene entre 33 y 39 años adicionales en reservas de gas, a las que actualmente se disponen.

Frente a ese escenario, nació otra preocupación sobre el proyecto, debido a que la Upme no estaría teniendo en cuenta las cifras anteriormente informadas dentro de la recomendación que está haciendo al Gobierno para que se realice la millonaria construcción de la planta Regasificadora del Pacifico.

Sumado a lo anterior, por el lado de la Dirección General Marítima, Dimar, ya se hizo una recomendación a la Upme, en la que en el 2019 de manera técnica explicó que en el lugar donde se está proyectado el montaje de la planta se presentaría afectación de un importante puerto del país, lo que fue corroborado por el señor Linero, quien dijo “sí, la Dimar advierte de que logísticamente la operación portuaria no es viable, eso es lo que dice, no es viable en Buenaventura poner una planta de este tipo, también lo dice la Armada Nacional, que quedaría a unos pocos metros de esta planta de regasificación, comprometiendo la seguridad nacional y así hay cientos de advertencias que la Upme está omitiendo”.

Otra de las mayores preocupaciones que hay sobre la realización de dicha planta, se encuentra sobre el funcionamiento que podría tener la misma, ya que, según Canacol y lo expuesto en el proyecto, para que esta pueda tener rendimientos, necesita la construcción de un gasoducto entre Buenaventura y Yumbo, el cual no sería de fácil construcción por los problemas ambientales sociales y de orden público que deberá solucionar antes de iniciar su realización. Lo que a su vez, de no lograrse dejaría la planta sin funcionamiento, pero obligando a los colombianos a pagar el costo mensual que esta generaría al ser construida.

Finalmente, un tema que salió ligado a las preocupaciones y dudas que genera la realización del proyecto de la Regasificadora del Pacífico propuesto por el Gobierno, es el de que Colombia no tendría que realizar una implementación de la técnica de los no convencionales, es decir fracking, a corto plazo, esto debido a que según el estudio de la misma Upme que no está teniendo en cuenta para recomendar el proyecto de la planta al MinMinas, al haber en Colombia entre 33 y 39 años adicionales en reservas de gas, en el territorio nacional, y poderse extraer con técnicas convencionales, daría un tiempo amplio por encima del Gobierno del Presidente Iván Duque para que el fracking llegue a Colombia.

