Mariano Rajoy ve "una edad de oro" en las relaciones entre España y Latinoamérica

Rajoy ha intervenido en Veracruz en el X Encuentro Empresarial organizado de forma previa a la Cumbre Iberoamericana y ha subrayado que en las relaciones entre su país y América Latina hay que mirar al futuro en un contexto en el que esta comunidad tiene un peso creciente en la economía y el comercio mundial.



Como muestra de la creciente relevancia de la relación de España con América Latina ha recordado que el año pasado el comercio bilateral de bienes alcanzó los 33.109 millones de euros.



En la última década las inversiones directas de España en países de la zona ascendieron a 122.000 millones de euros lo que, a su juicio, demuestra el alto grado de compromiso de las empresas españolas en la región.



"No hay sector económico latinoamericano que no resulte atractivo para una firma española, y eso es así porque se ha logrado afianzar como uno de los sectores más atractivos del mundo enriquecido por un proceso incesante de industrialización, materias primas abundantes y con una población joven, una demanda interna con un creciente nivel de renta y una espectacular pujanza democrática", ha señalado.



Todos estos atractivos - ha dicho - no pueden compararse a los logros institucionales conseguidos en los últimos tiempos.

Para él, "los verdaderos aceleradores de la inversión y de la actividad han sido unas instituciones cada vez más sólidas, cada vez más estables y cómplices del desarrollo, el crecimiento y el bienestar".



Rajoy ha afirmado que España, "por historia y por voluntad", es parte integrante y activa de la comunidad iberoamericana y apuesta por unas relaciones económicas que acerquen cada vez más los tejidos productivos de sus sociedades.



Como muestra de ello ha señalado que, a pesar de la crisis económica, más de una tercera parte de las inversiones españolas en el exterior tiene como destino Latinoamérica.



En ese contexto, ha recordado que las exportaciones españolas a la región en 2013 alcanzaron su mayor cota histórica con más de 15.000 millones de euros.



También ha citado que la cuota de destino de las exportaciones españolas ha subido del 4,8 por ciento en 2009 al 6,4 en 2013, mientras que la de Latinoamérica como proveedor de España ha pasado en el mismo periodo del 4,5 al 7,2 por ciento.



Tras mostrarse convencido de que esa relación va a seguir aumentando en el futuro, ha apuntado que la Cumbre Iberoamericana de Veracruz permite ahondar en todos esos vínculos para que redunden de forma beneficiosa en los ciudadanos.



Un factor clave para que eso sea posible son las organizaciones empresariales y un aumento de la cooperación, en opinión de Rajoy.



"El papel de las organizaciones empresariales es tan significativo como el potencial que aún han de explorar nuestras empresas en una de las regiones más dinámicas del mundo", ha explicado Rajoy, quien ha subrayado que los gobiernos de la región tienen el deber de ayudar a esas organizaciones.



El presidente del Gobierno ha defendido seguir avanzando en las negociaciones comerciales entre la UE y Latinoamérica y se ha felicitado por la entrada en vigor de los acuerdos europeos con Centroamérica, Colombia y Perú, así como de la conclusión de los acuerdos con Ecuador.



Del mismo modo, ha señalado que confía en que haya avances en las negociaciones en curso con los demás países de la región.

"Esta es una de nuestras prioridades en la Unión Europea. Lo ha sido y lo es más ahora, y estos acuerdos - ha añadido - deben traducirse en proyectos y en iniciativas empresariales concretas".



Rajoy ha participado en el foro empresarial junto a la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, de quien ha dicho que ha aceptado su invitación para visitar España próximamente.