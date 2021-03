Proyecto de decreto arancelario de textiles no responde a intereses de nadie: Mincomercio

José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, resaltó que no se incluyó el capítulo 63 de Aduanas (mantas, cobijas, cortinas) en los aranceles a textiles porque no tiene la misma velocidad de rotación que otras prendas de vestir.

La W sigue haciéndole seguimiento al proyecto de decreto arancelario para el sector textil. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, señaló que este borrador "hace parte la revisión de la estructura arancelaria, siempre se revisó con todos los actores de la cadena. Es un instrumento para aumentar en una protección razonable".

En cuanto a los peros que ha puesto la Cámara Colombia a la Confección como el referente a los umbrales (franja de 0 a US$10 dólares por kilogramo bruto a una tasa de arancel de 40%), y que este gremio indica que los afecta porque solo entra el 2% de las importaciones, Restrepo manifestó que "en el análisis técnico encontramos que a partir de US$10 no se puede calificar ese segmento con precios irrisoriamente bajos".

Otra de las críticas es que los aranceles aplican a los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas, y no incluyen el capítulo 63 (que hace referencia a productos como mantas, cobijas y cortinas). Frente a eso, el ministro explicó que no se ha incluido porque no tiene la misma velocidad de rotación de confecciones que las prendas de vestir ni la misma sensibilidad en temas de subfacturación.

"No responde a los intereses de nadie, sí a un análisis técnico donde se considera tanto la producción nacional como la necesidad de garantizar que no se genere sesgo exportador y que no haya un impacto significativo sobre el bien de los consumidores", agregó el jefe de la cartera de Comercio.