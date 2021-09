Reactivación económica y paro dispararon déficit comercial entre enero y julio

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) reveló que las importaciones en julio totalizaron US$4.801,4 millones, subiendo 31,7% frente a igual mes de 2020 y 5,2% en comparación con julio de 2019, antes del inicio de la pandemia, mientras que las importaciones entre enero y julio llegaron a US$31.454,2 millones, 28,9% más frente a igual periodo anterior y 3,4% más que 2019.

De esta manera, Colombia presentó para julio un déficit en la balanza comercial de US$1.209,2 millones, subió 34,5% frente julio 2020 y 9,5% frente igual mes de 2019. En lo corrido del año, el déficit llegó a US$8.165,8 millones, reportando un incremento de 52,2% frente igual periodo de 2020 y 49,2% versus los primeros siete meses de 2019.

Para Camilo Pérez, economista del Banco de Bogotá, los datos “confirman que la dinámica de actividad local sigue siendo bastante robusta y es lo que lleva a una demanda de productos del exterior tan fuerte”.

Pero a renglón seguido, Pérez señaló que “tenemos una balanza comercial bastante deficitaria, esto tiene que ver en un lado por la buena dinámica de importaciones, pero por otro también por la debilidad de las exportaciones que no solo tuvieron el choque de la pandemia si no que además por los bloqueos de mayo se vieron bastante afectada y todavía no se han logrado recuperar plenamente, sobre todo las exportaciones tradicionales”.

En línea con lo expuesto por Pérez, el jefe de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia, Juan Pablo Espinosa, afirmó el déficit comercial se explica debido a que “en julio todavía se alcanzó a sentir fuerte impacto en el sector exportador por el tema de los bloqueos al final del segundo trimestre, dado que la operación de los puertos como Buenaventura siguió golpeada en ese periodo y también por las exportaciones de petróleo, que si bien tuvieron un cambio de tendencia en julio, comparado con los valores que se exportaban en los año anteriores, siguen golpeadas”.

Espinosa analizó además que “el dinamismo de las importaciones a lo largo de 2021, incluso teniendo en cuenta los efectos de los bloqueos y las manifestaciones, ha sido muy fuerte, eso quiere decir que la recuperación de la demanda interna se ha dado en buena medida”.

De acuerdo con el Dane, entre enero y julio las importaciones del grupo de manufacturas fueron de US$24.321,8 millones y aumentaron 32,1%, en comparación con el mismo periodo de 2020, como resultado de las mayores compras de maquinaria y equipo de transporte (30,9%) y de productos químicos y productos conexos (35,7%) que en conjunto contribuyeron con 23,8 puntos porcentuales a la variación del grupo.

“Lo que más se destacan son los productos intermedios de insumos, bienes de capital y de construcción”, precisó Pérez.

Importaciones por países de origen

China y Estados Unidos siguen siendo los países de los que Colombia más realiza impotaciones, seguidos de México, Brasil, Alemania e Indía. De acuerdo con el Dane, entre enero y julio de 2021, China participó con 23,9% del total de las importaciones, mientras que Estados Unidos lo hizo 23,3%. Así mismo, las importaciones desde China fueron las que más aumentaron con 33,4%. Este aumento se explicó por las mayores compras de Glucósidos. De otro lado, la mayor reducción de importaciones fue desde Ecuador, por las menores compras externas energía.