Rubalcaba reitera en Berlín su no al rescate y pide respaldo europeo a España

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, reiteró en Berlín su convicción de que España no debe recurrir "a un nuevo rescate" y pidió el respaldo "de toda la zona euro" a los esfuerzos de España porque, recalcó, lo que está en juego es la estabilidad común.



"Lo dije en España y lo digo aquí. No estoy a favor de solicitar un nuevo rescate, tras el financiero, porque hay otras fórmulas para hacer frente a una situación que es anómala" y que se deriva del "ataque especulativo de los mercados", no de las cifras objetivas de la economía española, subrayó.



Rubalcaba, en una comparecencia conjunta con el líder del grupo socialdemócrata del Parlamento alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo que recurrir a un rescate supondría "un problema reputacional para nuestra economía y también una posible condicionalidad".



El líder del PSOE destacó asimismo ante su interlocutor las "profundas diferencias" que le separan de la línea de "austeridad y solo austeridad" del Ejecutivo del presidente español, Mariano Rajoy, para añadir que no acudía a Berlín para "criticar" al Gobierno español, sino para recabar apoyos.



"El Gobierno español está procediendo a analizar las políticas que el BCE estaría dispuesto a poner en marcha" con Italia y España, recordó Rubalcaba, quien se dijo convencido de que la entidad que preside Mario Draghi tiene "los mecanismos necesarios" para hacer frente a esa situación, si cumple "los mandatos" del último Consejo Europeo.



"El compromiso y los esfuerzos son de España, somos conscientes de ello, pero no es ésta una tarea que corresponda únicamente a España, sino al conjunto de los países de la zona euro", dijo, ya que "de ello depende la estabilidad" de toda la moneda única.



Rubalcaba dijo no haber abordado con Steinmeier la cuestión de los eurobonos, cuya emisión rechazan de pleno tanto el Gobierno de Angela Merkel como la oposición socialdemócrata, por los temores a que Alemania pierda su buena reputación crediticia.



"No, esta vez no hemos hablado de ello. Otras veces sí lo hicimos, pero ahora no", dijo el líder del PSOE, quien en su anterior visita a Berlín, el 11 y 12 de junio, se entrevistó con el presidente del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), Sigmar Gabriel.



En declaraciones al diario "Berliner Zeitung", Gabriel abogaba precisamente hoy por un "cambio de rumbo" en la estrategia europea y por asumir una suerte de "responsabilidad compartida" sobre la deuda entre todos los países de la zona euro.



El pronunciamiento de Gabriel supone un cambio de rumbo al no rotundo del SPD a cualquier mecanismo de colectivización de la deuda pública en la eurozona.



Según apuntó Gabriel al citado medio, la línea de Merkel "ha fracasado", por lo que es preciso avanzar hacia una fórmula de "deuda compartida", además de un "control presupuestario estricto" común para todos los países de la zona euro.



Gabriel precisa que un cambio en esa línea implicará una reforma constitucional, que debería ser sometida a referéndum, y se remite a la propuesta elaborada, por encargo del SPD, por destacados catedráticos y expertos, como el filósofo Jürgen Habermas y el economista Peter Bofinger.



Dicha propuesta será presentada a la ejecutiva del partido para su discusión e inclusión en el programa electoral de cara las generales de 2013, tras lo cual se debatirá asimismo a escala de la socialdemocracia europea.