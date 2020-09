¿Sanción del Banco Mundial sobre FCC afecta la infraestructura en Colombia?

Luego de conocerse que la constructora española Fomento de Construcciones y Contratas S.A., quedó inhabilitada por dos años para participar en proyectos y operaciones financiadas por instituciones del Grupo Banco Mundial por prácticas fraudulentas en Colombia que se dieron en el primer proceso de licitación de Recuperación Ambiental y Control de Inundaciones en el Río Bogotá, W Radio verificó en qué obras aún esta compañía participa en el país, encontrando que está en el Túnel del Toyo que se encuentra en Antioquia y que es un proyecto que está articulado con las Autopistas 4G, específicamente a las Vías Mar 1 y Mar 2, allí participa a través de una de sus empresas.

Por otro lado se confirmó que FCC es filial de la compañía Aqualia, la cual es una de las empresas socias del consorcio Ptar Salitre que desarrolla la ampliación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y que hace parte del Saneamiento y recuperación del Río Bogotá.

En cuanto al impacto que tiene en Colombia la decisión que tomó el Banco Mundial sobre FCC, al consultar con los principales gremios de la infraestructura e ingeniería en el país, se encontró que al no tener tantas obras en desarrollo no tiene mayores consecuencias, sin embargo lo que si dejo como interrogante en estos sectores, es saber por qué si el Banco Mundial estaba haciendo una investigación sobre la empresa española, en el caso de la licitación de la primera línea del Metro de Bogotá, en la cual participó FCC no se hizo una alerta, teniendo en cuenta que aunque no ganó dicha licitación, si estuvo hasta el final como opción al lado de la empresa china que logró quedarse con este proyecto.

Se debe recordar que el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo, son los financiadores del Metro.