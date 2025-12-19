Ecopetrol aprobó inversión para el parque eólico Windpeshi en La Guajira
La estatal informó que este parque será 10 veces más grande que el mayor centro eólico que opera actualmente en el país.
La Junta Directiva de Ecopetrol anunció la aprobación de recursos para el proyecto eólico Windpeshi, ubicado en Uribia y Maicao, en La Guajira, con el cual se busca quintuplicar la capacidad actual de energía eólica instalada en Colombia.
“Una vez entre en operación, Windpeshi producirá alrededor de 1.006 GWh al año y evitará la emisión de más de 140 mil toneladas de CO2 anuales, una cifra comparable a retirar de circulación 90 mil vehículos durante un año”, señaló Ecopetrol en un comunicado.
Este proyecto contempla, según Ecopetrol, la instalación de 41 aerogeneradores de 5 MW, una subestación de media tensión con transformador de 180 MVA, un punto de conexión aprobado de 200 MW y una línea de transmisión de 60 km a 220 kV.
“Windpeshi aportará 205 MW de energía limpia, que serán destinados principalmente al autoabastecimiento energético del Grupo Ecopetrol, lo que contribuye a la descarbonización de sus operaciones y a mejorar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional”, agregaron.
- Le puede interesar: Las falacias de Ecopetrol para ocultar regalo de 42 millones de dólares
La compañía reveló que para garantizar la viabilidad del proyecto, fue necesario un proceso de relacionamiento territorial, con las comunidades para fortalecer la confianza, el respeto y la colaboración con las autoridades locales y nacionales.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo:
Se debe avanzar en un escudo protector antidrones: MinDefensa por ataque a base militar en Aguachica
22:31
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles