Ecopetrol aprobó inversión para el parque eólico Windpeshi en La Guajira

La Junta Directiva de Ecopetrol anunció la aprobación de recursos para el proyecto eólico Windpeshi, ubicado en Uribia y Maicao, en La Guajira, con el cual se busca quintuplicar la capacidad actual de energía eólica instalada en Colombia.

“Una vez entre en operación, Windpeshi producirá alrededor de 1.006 GWh al año y evitará la emisión de más de 140 mil toneladas de CO2 anuales, una cifra comparable a retirar de circulación 90 mil vehículos durante un año”, señaló Ecopetrol en un comunicado.

Este proyecto contempla, según Ecopetrol, la instalación de 41 aerogeneradores de 5 MW, una subestación de media tensión con transformador de 180 MVA, un punto de conexión aprobado de 200 MW y una línea de transmisión de 60 km a 220 kV.

“Windpeshi aportará 205 MW de energía limpia, que serán destinados principalmente al autoabastecimiento energético del Grupo Ecopetrol, lo que contribuye a la descarbonización de sus operaciones y a mejorar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional”, agregaron.

La compañía reveló que para garantizar la viabilidad del proyecto, fue necesario un proceso de relacionamiento territorial, con las comunidades para fortalecer la confianza, el respeto y la colaboración con las autoridades locales y nacionales.

