Ecopetrol anunció que el 100% del gas que ofreció de Sirius se vendió

De acuerdo con Ecopetrol, como resultado del proceso de comercialización conjunta con Petrobras del gas de Sirius en el mar Caribe, 17 empresas ofertaron, por lo que se logró el cierre de 66 contratos.

"Se logró la asignación y venta del 100% de las cantidades ofrecidas, hasta por 249 millones de pies cúbicos-día (MPCD), bajo la modalidad de Contrato Firme Sujeto a Condiciones, conforme a la regulación y normatividad aplicables", señala la empresa en un comunicado.

La compañía aseguró que la comercialización del 100% de las cantidades ofrecidas de gas, demuestran la importancia del Proyecto Sirius y constituye un avance clave en la consolidación de su esquema de desarrollo.

"Este resultado aporta a la planeación energética nacional y proporciona señales adecuadas del abastecimiento de gas natural del pafs en el largo plazo, Ecopetrol y Petrobras reiteran su compromiso, no solo con la transparencia, la eficiencia Y la promoción de un mercado competitivo de gas natural en el país, sino con el desarrollo responsable de este proyecto".

En octubre de este año, tanto Ecopetrol como Petrobras habían acordado un mecanismo de venta en conjunto del gas de Sirius, descubierto costa afuera del caribe colombiano, para garantizar la asignación eficiente, transparente, pública y objetiva.