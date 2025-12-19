Semáforos vandalizados ya funcionan en Bogotá: se han robado más de 1.000 este año
Más de 21.000 millones de pesos ha invertido la Alcaldía en la recuperación de los semáforos.
Bogotá
La secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, confirmó que la Administración ya recuperó la totalidad de los semáforos vandalizados en las localidades de Kennedy y Bosa. Según cifras, en total, desde el 29 de noviembre fueron 94 intersecciones hurtadas en estas localidades, 48 en un mismo instante, lo que evidencia un presunto ataque sistemático a la seguridad vial de estas comunidades.
“Con nuestras cuadrillas de mantenimiento y personal en vía, atendimos la recuperación de los semáforos y gestionamos el tráfico. Durante este año, más de mil semáforos fueron vandalizados en toda Bogotá, de los cuales 363 fueron hurtados en noviembre e inicios de diciembre”, dijo Díaz.
Según la Secretaría, estos robos le han costado a la ciudad más de 21.500 millones de pesos.
“Reiteramos el llamado a la ciudadanía a denunciar en la línea 123 o al cuadrante de la Policía más cercano en caso de ser testigos de los ataques en contra de los semáforos”, concluyó Díaz.