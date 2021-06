Actor de ‘Drake & Josh’ se declaró culpable de delitos contra una menor

El actor Drake Bell, que obtuvo su fama en la recordada serie juvenil ‘Drake & Josh’, fue detenido a inicios de junio por supuestamente de poner en riesgo a una menor de edad, delito que cometió hace más de tres años.

En una audiencia que se llevó a cabo este miércoles 23 de junio, Bell aceptó dos de los cargos en su contra.

Según el medio ‘KXAN’, en el 2017 el también músico habría mantenido una conversación sexual inadecuada con un joven de 15 años.

Por dicha razón, el actor pagó una fianza por 2.500 dólares y quedó en libertad. Sin embargo, las investigaciones del caso continuaron.

Drake Bell has plead guilty to multiple charges against a minor. Months of denying this and liking tweets making fun of it on Twitter didn’t work out so well huh. pic.twitter.com/aBdIUJvbgu