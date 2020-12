Anciano italiano llama a policías para que le hagan compañía en Navidad

Fiorenzo, de 94 años, no pudo estar con su familia en su casa por cuenta del COVID-19, así que en la mañana del 25 de diciembre realizó una llamada a la Policía de Bolonia, Italia, para hacer la conmovedora solicitud.



En la llamada, Fiorenzo pedía el favor a algunos de los oficiales de la estación que si podían pasar por su vivienda y realizar el brindis de Navidad: “Estoy solo en casa. No me falta nada, solo necesito una persona con quien intercambiar el brindis navideño. Si tienen un carabinero disponible, ¿podría venir por 10 minutos porque estoy solo?, explicó el hombre.

Los agentes no dudaron en atender su llamada y visitaron al anciano para compartir con él un agradable momento.





“Buongiorno, ho 94 anni. Non mi manca niente: solo una persona con cui scambiare il brindisi di Natale...” è la telefonata fatta ai #Carabinieri da un anziano, poco dopo raggiunto a casa dai militari della Stazione di Alto Reno Terme (BO). Orgogliosi di questo splendido regalo! pic.twitter.com/bTW8n5DUcF — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) December 26, 2020

Incluso, en medio de la pequeña celebración, los policías y Fiorenzo realizaron una videollamada con toda la familia del hombre.