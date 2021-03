Andrew Cuomo pide perdón, pero niega haber tocado inapropiadamente a nadie

El gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, pidió perdón este miércoles por haber hecho sentirse "incómodas" a tres mujeres que aseguran que él las acosó, pero negó haber tocado a ninguna de ellas de manera "inapropiada" y aseguró que no dimitirá.



"Entiendo que actué de una manera que hizo a la gente sentirse incómoda, no fue intencionado y franca y profundamente pido perdón por ello, me siento muy mal por eso", dijo Cuomo en una rueda de prensa en la que subrayó que cooperará totalmente con la investigación sobre los hechos que llevará a cabo la Fiscalía General del estado.



Dos antiguas colaboradoras y una tercera mujer acusaron a Cuomo de haberlas acosado verbal y físicamente, lo que ha desatado una ola de críticas contra el gobernador dentro y fuera de su partido, acompañada de peticiones de que renuncie a su cargo.



"Pido perdón a las jóvenes mujeres que trabajaron aquí, que dicen que les hice sentirse incómodas", dijo.

En una conferencia en la que Cuomo primero ofreció los últimos datos sobre la pandemia y la campaña de vacunación de la covid-19 en Nueva York, el gobernador pidió a los neoyorquinos que "esperen a los hechos del informe de la fiscal general (Letitia James) antes de formarse una opinión".



El pasado fin de semana, el gobernador ya se disculpó en una breve nota, pero esta es la primera vez que lo hace en persona, para lo que ha elegido su conferencia diaria sobre la pandemia; una conferencia que llevaba suspendida desde que estalló la polémica.



El martes, los socialistas demócratas de Nueva York, el ala más progresista del Partido Demócrata en el que también milita Cuomo, pidieron la "inmediata dimisión" del gobernador, así como el comienzo de un juicio político ("impeachment", en inglés) por las "múltiples acusaciones de acoso sexual" vertidas contra él.



Cuomo, que pidió perdón en varias ocasiones y declaró sentirse "avergonzado" ante preguntas de los periodistas, subrayó que "nunca" fue consciente "en esos momentos" de que estaba haciendo que alguien se sintiera incómodo e hizo hincapié en que ha "aprendido".

Preguntada por su opinión sobre las acusaciones, la secretaria del gobernador, Melissa DeRosa, presente en la rueda de prensa, pidió esperar a la conclusión del informe de la Fiscalía General y se mostró "increíblemente orgullosa del trabajo que ha realizado esta Administración para promover los derechos de las mujeres y ampliar la protección parra las mujeres en el lugar de trabajo y fuera".



El gobernador se encuentra entre la espada y la pared después de la acumulación de denuncias contra él, así como por las críticas contra su gestión de la pandemia en los geriátricos, que también se encuentra bajo investigación.



Ayer, el Congreso y el Senado estatales acordaron limitar los poderes ejecutivos excepcionales que disfrutaba Cuomo desde el estallido de la pandemia, hace ahora un año.