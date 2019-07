Andy Summers, guitarrista inglés recuerda tiempos en la banda de rock "The Police"

El guitarrista inglés Andy Summers, exintegrante de la banda de rock The Police, habló en La W sobre la gira que está llevando a cabo con su banda tributo “Call the Police”.

Cabe señalar que Summers alcanzó la fama internacional como guitarrista de The Police, grupo al que se unió en 1977 y eventualmente reemplazó al guitarrista original, Henry Padovani. Además, ha grabado álbumes en solitario, colaborado con otros músicos y compuesto bandas sonoras para películas.

En diálogo con este medio, el artista hizo referencia a la influencia que tanto él como Sting recibieron de la música brasileña y de algunos éxitos de The Police como “Message in a bottle”, “Roxanne”, “Don’t stand so close to me”, “Every little thing she does is magic” y la más reconocida, “Every breath you take”.

Sobre la última canción, Summers se refiere al hecho de que solo Sting figura en los créditos de la misma a pesar de que él fue su coautor: “Sí debería aparecer mi nombre en los créditos, yo compuse la parte de guitarra de la canción que es la que interpreto”.

Además, Summers ganó dos premios Grammy a Mejor Interpretación Instrumental de Rock. También fue elegido por cinco años como el guitarrista de pop número 1 por la revista Guitar Player y fue incluido en el Guitar Player Hall of Fame. En 2003, Summers, Sting y Stewart Copeland también fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

