"Asumo toda la culpabilidad": Monteagudo desmintió que estuvo en coma por 35 años

El pasado 10 de noviembre La W habló con Manel Monteagudo, un hombre de 58 años que había asegurado haber permanecido en coma por más de 30. Su historia la contó en el marco de la publicación de su libro "De Mariño a poeta", pero finalmente contó su verdad.

En su momento, aseguró que había sufrido un accidente en Irak. En ese entonces supuestamente terminó en coma por un golpe tras caer 6 metros y solo despertó cuando conoció a su nieto.

También aseguró que había despertado y encontró "un mundo totalmente diferente", versión que fue cuestionada en la prensa española cuando su historia le dio la vuelta al mundo. Cuando ofreció una entrevista a medios locales, se le preguntó por las versiones de sus vecinos, "quienes lo veían salir a comprar pan todos los días junto a sus hijas".

"Yo no estuve en coma, lo cierto es que cai de 6 metros, todos los días tuve de 14 a 16 desmayos al día. Esto se salió de madres, en ningún momento mi pretensión era semenjante cosa. Asumo toda la culpabilidad, el que dijo que estuve en coma fui yo", dijo Manel Monteagudo en una entrevista que conoció La W.

En una consulta a profesionales de la salud y neurología realizada por el diario El Mundo de España aseguraron que la única persona que ha logrado estar un largo periodo de tiempo en coma es Munira Abdulla, una mujer de Emitos Árabes, que estuvo en ese estado por 27 años tras un accidente de tránsito.

El diario también habló con Xoán Mariño, presidente de la Asociación cultural Terra de Outes y quien es amigo de Manel Monteagudo desde la juventud. Allí aseguró que en breves periodos despertaba, pero su conciencia la recuperó solo 35 años después del accidente.

En entrevista con W Radio reveló sus primeras impresiones tras volver a recuperar la conciencia. "Mi primer impacto fue asumir dónde estaba, no conocía la habitación. Tenia la convicción de que estaba aún en Irak", relató el poeta.

En su mismo relato contó que apenas despertó no podía pronunciar las palabras y para sus adentros estaba seguro de que aún tenía 22 años. "Ese no soy yo, me estás engañando, eso era lo que pensaba", contó Manel Monteagudo.

Finalmente, reveló que tiene una hija y dos nietas. Cuando se le preguntó sobre cómo ocurrió, dijo con contundencia: "no se lo contesto, sería una falta de respeto para mi esposa".

En el encabezado escuche la entrevista completa con Manel Monteagudo, el autor de "De Mariño a poeta".