Biden anuncia que evalúa un posible boicot diplomático a JJOO de invierno

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que su Gobierno está evaluando un posible boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín, lo que supondría que ningún responsable estadounidense acudiría al evento.



"Es algo que estamos considerando", dijo Biden, en respuesta a una pregunta de los periodistas en la Casa Blanca al inicio de su reunión bilateral con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.



El diario The Washington Post adelantaba el miércoles, citando a fuentes conocedores de los planes del Gobierno, que se espera que la Casa Blanca anuncie que ni Biden ni ningún otro funcionario gubernamental estadounidense acudirá a los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín.



Según el rotativo, este boicot diplomático sería en reacción a los abusos de derechos humanos por parte del Ejecutivo chino, sin perjudicar a los deportistas de EE.UU.



De acuerdo a las fuentes del periódico, la Administración de Biden no habría adoptado aún una decisión, aunque se ha hecho una recomendación formal a este respecto al presidente estadounidense, que se espera que apruebe antes de finales de este mes.



Las fuentes indicaron que el momento en que se desarrolla este proceso no tiene nada que ver con la reunión virtual del lunes pasado (martes en China) entre Biden y su homólogo chino, Xi Jinping.



La Casa Blanca no mencionó en el comunicado emitido tras la reunión que se hubiera tocado el tema de los Juegos Olímpicos.