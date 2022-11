Calderón prevé que en agosto México tendrá vacuna propia contra gripe aviar

El presidente de México, Felipe Calderón, declaró hoy que el país está desarrollando una vacuna contra la gripe aviar H7N3 y, "muy probablemente", en agosto podrá contar con 80 millones de dosis para contrarrestar completamente el brote de la enfermedad.









El mandatario afirmó que el brote no representa ningún riesgo sanitario para la salud humana. Calderón dio las declaraciones en una ceremonia en que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hizo un reconocimiento a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios como referente regional en temas de sanidad animal.









"Esto es muy importante. Es decir, la fiebre aviar H7N3 no representa un riesgo para la salud humana, esto lo debe saber la gente. En consecuencia, no hay riesgo en consumir pollo, no hay riesgo en consumir huevo", expuso.









Refirió, además, que existe un cerco sanitario "muy fuerte" en torno a la zona donde se registró el brote en el estado occidental de Jalisco.





"Dentro del cerco se están tomando las medidas sanitarias que convienen, incluido el sacrificio de animales. No hay riesgo de contagio al ser humano. No ha habido un solo brote fuera del cerco sanitario", enfatizó.









Calderón agregó que el Gobierno ha autorizado la importación de huevo para "matar la especulación" con el precio del producto. "Eso es lo único dañino a la salud humana, la especulación del precio y el abuso de los especuladores, a los que también ya les estamos poniendo su cerco sanitario", finalizó.









El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) indicó ayer que el número de aves sacrificadas a causa de la gripe aviar, que afecta a granjas de Jalisco, se duplicó en los últimos días hasta llegar a 2,5 millones.









"El dispositivo sanitario aplicado en las granjas y traspatios (indica que) de una parvada de 16,5 millones de aves, se han detectado 3,4 millones afectadas", indicó el organismo en un comunicado.









El organismo gubernamental desmintió que se vayan a aplicar un millón de vacunas importadas en los próximos días como lo dio a conocer la Unión Nacional de Avicultores el lunes.









Precisó que la vacuna provendría de Pakistán y las autoridades sanitarias de ese país "no ha autorizado aún la exportación" del primer lote que llegaría a México.