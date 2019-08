Camino a convertirse en huracán, Dorian amenaza el Caribe

La tormenta tropical Dorian se fortaleció en las últimas horas mientras prosigue en su trayectoria hacia el Atlántico oeste, lo que la situaría la próxima semana como huracán en el Caribe, informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.



En su boletín de las 17.00 hora local, el CNH indica que la tormenta presenta vientos de 50 millas por hora (85 km/h) y se encuentra a unas 375 millas (605 km) al sureste de Barbados y unas 485 millas (780 km) al sureste de Santa Lucía.



Dorian se desplaza a cerca de 14 millas por hora (22 km/h) hacia el oeste, movimiento que se prevé mantenga a lo largo de este día.



Here are the 11 pm August 25th Key Messages on Tropical Storm #Dorian. Go to https://t.co/tW4KeFW0gB for more details. pic.twitter.com/r6sN3TMZdE