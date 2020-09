Campaña de Biden acusa a Trump de haber causado pérdida de vidas evitable

La campaña del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, acusó este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber ocasionado "una insuperable pérdida de vidas evitable", después de que el miércoles éste reconociera que minimizó la gravedad de la COVID-19 en febrero y marzo, pese a que sabía que era mortal.



El equipo electoral del exvicepresidente organizó este jueves una llamada con periodistas en la que participaron Kristin Urquiza, una mujer que perdió a su padre por el coronavirus y que tomó parte en la Convención Nacional Demócrata, en agosto pasado, y el senador por Ohio Sherrod Brown.



"Si Donald Trump le hubiera dicho al pueblo estadounidense en público lo que dijo a Bob Woodward en privado, miles de vidas se hubieran salvado, incluido mi padre. ¿Cuántas familias echan de menos ahora a sus seres queridos debido al fracaso de Trump", preguntó Urquiza.



Trump admitió el miércoles que había minimizado la gravedad de la COVID-19 en sus discursos públicos de febrero y marzo a pesar de que sabía que la enfermedad era especialmente "mortal", y subrayó que lo hizo para contener el "pánico" y evitar la "histeria" en los mercados.



La publicación de grabaciones de algunas de las conversaciones que Trump mantuvo este año con el periodista Bob Woodward obligó al mandatario a reconocer esa decisión y ahondó la polémica sobre la gestión de la pandemia en Estados Unidos, un tema central en la campaña para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Para Urquiza, "la traición" por parte de Trump a su padre y al país está más que clara: "Las mentiras del presidente son innegables e inexcusables".



El caso de Urquiza, cuyo padre falleció a finales de junio tras luchar contra la COVID-19 durante tres semanas y era seguidor de Trump, se conoció después de que la mujer escribiera un obituario que se hizo viral, en el que culpaba al "descuido de los políticos" de la muerte de su progenitor.



"Mi padre confiaba en el presidente", afirmó Urquiza, quien destacó que su progenitor escuchaba a Trump y seguía sus consejos.



"Y claro, mi padre no entró en pánico, pero en vez de eso, falleció", se quejó.



Brown, por su parte, subrayó que no se puede explicar el silencio por parte de los legisladores republicanos ante las revelaciones de Woodward.

"No puedo explicarme la falta de coraje de mis colegas -indicó-. Creo que la historia mirará mal a quienes no están dispuestos a plantarse frente a él (Trump) en nada. Debe molestar sus creencias y valores conservadores".



En opinión de Brown, en las grabaciones hechas por Woodward lo que se oye es "la definición del populismo falso de Donald Trump".



"Engaña a los estadounidenses sobre los peligros del coronavirus, mientras que, a puerta cerrada, dice la verdad. Fue avisado sobre este virus, y no ha hecho ninguna maldita cosa", lamentó el senador.



Por su parte, el propio Biden aseguró que Trump ha creado un desastre con su gestión de la pandemia, en un mensaje en Twitter.



"Donald Trump no quiso decir la verdad y crear pánico. Por lo que no hizo nada y creó un desastre", tuiteó.