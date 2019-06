Casa Blanca prepara propuesta para reformar asilo en Estados Unidos

Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, está negociando con dos senadores un posible acuerdo bipartidista para reformar el sistema de asilo en el país, dentro de los intentos de la Casa Blanca de limitar esa opción para los indocumentados que llegan a la frontera sur.



Según informó el diario Politico, Kushner se reunió este martes con el senador republicano Lindsey Graham y el demócrata Dick Durbin para tratar de encontrar un consenso bipartidista que permita cambiar la ley relativa al asilo.

De acuerdo con la emisora de radio pública NPR, los dos senadores también quieren alcanzar un acuerdo con la Casa Blanca para aumentar las garantías a los jóvenes indocumentados que llegaron a EE.UU. de niños, conocidos como "soñadores".



Graham y Durbin presentaron en marzo una versión del proyecto de ley llamado "Dream Act" para otorgar una vía a la ciudadanía a una parte de los "soñadores", que han quedado en un limbo desde que Trump suspendió en 2017 el programa ejecutivo que les protegía de la deportación, llamado Acción Diferida (DACA).



La reunión, sin embargo, se centró sobre todo en las políticas de asilo y llevó a Graham a replantearse un proyecto de ley que había presentado sobre el tema y que iba a someter a una primera votación este jueves, con la esperanza de encontrar una versión más centrista.



Esa propuesta de Graham requeriría que los solicitantes de asilo hagan su trámite en México o en su país de origen y autorizaría la contratación de cientos de jueces de inmigración más.

Durbin aseguró hoy que había presentado a Graham y otros líderes republicanos algunas posibilidades para reformar ese proyecto de ley y convertirlo en bipartidista.



"Estoy trabajando con el senador Graham en varias cuestiones normativas. Creo que le he señalado cinco o seis cosas que creo que los demócratas del Senado apoyarían y le he suplicado que lo acepte para que podamos seguir adelante", explicó Durbin a un grupo de periodistas.



El legislador dijo que podría llegar a un acuerdo con Graham siempre que no se cambie la definición de "asilo" ni se acabe con el conocido como "acuerdo Flores", que impide que las autoridades mantengan detenidos a menores de edad durante un período superior a 20 días.