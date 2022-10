Comenzó en Argentina la "cumbre de los pueblos", encuentro alterno al G20

Organizaciones sociales y formaciones políticas dieron comienzo en Buenos Aires a la Cumbre de los Pueblos, con una agenda de debates y talleres para oponerse a las políticas de "explotación masiva de la naturaleza y los trabajadores" del G20.



La contracumbre se concentró en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y finalizará mañana con más actos en la plaza del Congreso argentino, en la víspera del arranque del encuentro de mandatarios del G20.



Organizada por la Confluencia Fuera G20 FMI, una unión de partidos de izquierda y movimientos ecologistas, de derechos humanos y feministas, entre otros, la Cumbre de los Pueblos forma parte de la "semana de acción global" que dejó numerosos actos contra el G20 en la capital argentina.

En la jornada de hoy, distintas aulas de la universidad, empapelada de consignas, acogieron charlas y debates que contaron con oradores y asistentes de otros países, además de otras actividades como proyección de documentales o venta de libros alternativos.



Una de las portavoces de la Confluencia Fuera G20, Beverly Keene, explicó a Efe que es "espacio de intercambio para fortalecer la resistencia y la organización popular, la construcción de alternativas", y en las conferencias se tratan asuntos como bienes naturales, salud, educación, deuda, libre comercio, derechos humanos o militarización.



Para la activista, "la agenda del G20 y del FMI es para llenar los bolsillos de las grandes corporaciones, de las grandes financieras, de los países imperialistas... Y es una agenda que no tiene en cuenta los derechos de los pueblos, de la naturaleza, de cada uno de nosotros".

Keene, una estadounidense que vive desde hace más de 30 años en Argentina, donde forma parte del colectivo Diálogo 200-Jubileo Sur, cree que las políticas que defiende el grupo propician "más miseria, más pobreza, más hambre y más saqueo", y "no traen nada bueno para los pueblos".



Keene asumió que entre los participantes del foro no hay un único modelo ni una perspectiva común, pero afirmó que la finalidad del encuentro es "debatir e intercambiar", con el objetivo de "limar asperezas" y de "tratar de unificar algunas iniciativas que les orienten".



Bettina Müller, de la sección argentina del grupo de economía alternativa Attac, otra portavoz de la contracumbre, declaró que "no solamente están en contra" del G20, sino que "también tienen propuestas" para desafíos como el cambio climático o la precariedad laboral.



Müller, criticó que el G20 "se quiere presentar como si fuera el Gobierno informal mundial", cuando "ni siquiera son los veinte países económicamente más poderosos del mundo", lo que ejemplificó con que Irán no está presente "porque no está en esa misma línea general de conservar el 'statuo quo', la división internacional del trabajo y del poder a nivel mundial".



"Quienes están en el G20 son quienes están defendiendo el sistema mundial actual, el sistema de despojo, de explotación masiva de la naturaleza y los trabajadores", prosiguió la activista, una alemana que también vive desde hace años en el país sudamericano.

Müller también criticó que en la cumbre el resto de naciones están respaldando al Gobierno que preside Mauricio Macri, "que está llevando adelante un plan de ajuste masivo, que está generando mucho conflicto y malestar social", y con su presencia quieren transmitir "que ese es e único camino, que no hay alternativa".



Además, afeó que con la organización del G20 Argentina gastará unos 200 millones de dólares, que "después van a faltar en otros lados", al tiempo que ha tenido que pedir un crédito del FMI y despide a trabajadores públicos.



Las acciones de protesta contra el G20 culminarán el viernes por la tarde con una manifestación en Buenos Aires y otras ciudades del país.